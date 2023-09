Genappe : les oubliés du numérique sur la scène du Monty, face aux politiques

Une cinquantaine d’apprenants de l’ASBL Lire et Écrire sont montés sur la scène du Monty ce vendredi après-midi, pour le final de la pièce de théâtre Numérique, mon amour (lire par ailleurs). S’encourageant les uns les autres, ces personnes ont, tour à tour, attrapé le micro pour raconter une anecdote relative aux difficultés actuelles de la vie quotidienne découlant du fait qu’elles ne savent ni lire ni écrire. Des témoignages courageux et poignants. Un exemple: "Je voulais faire un ordre permanent à la banque, mais on m’a répondu que je devais faire ça par internet". Autre exemple: "Moi j’ai été à la commune, j’ai été près de la borne d’accueil et j’ai laissé passer quelqu’un parce que je ne savais pas lire. Après, on m’a dit que j’aurais dû prendre rendez-vous sur internet, mais je ne savais pas lire, et personne ne m’a aidé à le faire…"