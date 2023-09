Waterloo - Faute de pouvoir le calculer, la Région gèle le subside : "Absurde" s’insurge le président du CPAS

Quel est le problème ? "Le CPAS de Waterloo se voit refuser une subvention de 1,2 million d’euros parce que la Région wallonne est, en 2023, dans l’incapacité d’appliquer sa propre législation modifiée en… 2019, explique Raphaël Szuma. Cela pourrait prêter à sourire si cette subvention ne devait pas servir à financer la création de 25 lits supplémentaires au sein de notre maison de repos. Et cela alors que la ministre a donné son accord de principe pour la création de ces lits en précisant bien que cet accord peut être prorogé et perdra ses effets si un titre de fonctionnement n’est pas attribué endéans les cinq ans. Cette situation semble tellement aberrante que nous avons immédiatement alerté la ministre par courrier afin qu’une solution puisse être trouvée. Malheureusement le courrier reste sans réponse depuis maintenant 7 mois…"

"Même sans subside, nous devons mener ce projet à bien"

Le projet de création de 25 lits dans l’aile de la maison de repos Le Gibloux bientôt libérée par les services administratifs du CPAS – qui rejoindront l’ancienne gendarmerie – n’est pas, pour autant abandonné: "C’est un projet que nous devons mener à bien, même si nous devions nous retrouver sans subside. Cela aurait évidemment un impact sur les finances du CPAS de devoir emprunter 2 millions d’euros. Mais dois-je rappeler que la part de citoyens belges de plus de 65 ans dans la population totale passera de 18% aujourd’hui à près de 26% en 2040 ? Aujourd’hui et particulièrement en Brabant wallon, le manque cruel de places en maison de repos se fait déjà cruellement sentir et ne laisse pas de place pour de telles aberrations."

"Aucune possibilité d’obtenir des subsides actuellement"

Mais le président du CPAS de Waterloo voudrait savoir sur quel pied financier danser. "Ce que je voudrais, c’est savoir sur quel subside nous pouvons compter pour faire ces travaux. Même si on craignait, avec la révision du dispositif, que le subside ne soit plus de 60%, rien ne nous laissait penser qu’il pourrait être réduit à néant. Mais l’AViQ (Agence pour une vie de qualité) ne sait pas comment calculer ces subsides et nous a répondu qu’aucune possibilité d’obtenir des subsides en infrastructures n’existe actuellement."

Le CPAS de Waterloo est donc temporairement privé de subsides, ignore quand la situation se débloquera et sur quel subside il pourra compter quand elle se débloquera. Or, le temps presse pour rester dans les délais imposés de 5 ans avant l’ouverture des lits.

"Je ne peux pas croire que ce soit un problème politique, assure Raphaël Szuma. Tout le monde est conscient de l’importance d’investir dans la création de nouveaux lits en maisons de repos. C’est probablement un problème technique. Mais il faut le régler au plus vite."