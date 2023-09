Au pied du coteau des Hayettes à Wavre, un domaine qui vaut le détour

À l’occasion de ces journées, le Chaw, le cercle d’histoire, d’archéologie et de généalogie de Wavre et du Brabant wallon, a publié une plaquette "Le coteau des Hayettes, le domaine de l’Hosté" qui, outre le fait de documenter les visiteurs, servira de base à un jeu imaginé par l’Univers de Thot, une équipe de jeunes Wavriens passionnés de jeux de société et qui organise d’ailleurs régulièrement des événements ludiques.

Faut dire que l’endroit est riche en histoire(s) et que comme l’écrit Pierre Gusbin du Chaw: "Wavre possède sur et au pied du coteau des Hayettes un domaine d’une valeur patrimoniale remarquable."

Bien que la structure actuelle de cette ferme quadrangulaire entourant une cour centrale remonte au XVIIIe siècle, son origine est bien plus ancienne. Dès le XIIIe siècle, elle servait de grenier agricole à la seigneurie de Wavre, établie à proximité du château, entre le coteau des Hayettes et le prieuré de Basse-Wavre.

En 1506, le château fut démoli, mais la ferme persista sous le nom de la "cense de l’hostel du seigneur".

Les vestiges de la villa romaine recouverts de blé

Le bâtiment lui-même, qui a subi des modifications au fil des années, n’est pas classé, contrairement au site en face, car de 1904 à 1914, des fouilles mirent au jour les vestiges des soubassements d’une des plus grandes villas gallo-romaines de Belgique, datant du Ier siècle après Jésus-Christ.

Aujourd’hui, ces 40 hectares sont recouverts de blé, tandis que les artefacts découverts reposent dans les musées. Pourtant, les visiteurs continuent d’emprunter la crève menant à la Ferme de l’Hosto pour découvrir ce trésor enfoui de l’histoire.

La Ferme ouvrira ses portes les samedis 8 et dimanche 9, de 10h à 12h et de 14h à 16 h. Visites guidées de 10 h 30 et à 14 h 30 (30 min.) Enfants: jeu de piste ; des énigmes.