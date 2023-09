Face à la panne de naissances, Antoine compte sur l’immigration pour sauver la sécurité sociale

"La migration a déjà, par le passé, joué un rôle crucial dans la prospérité économique de notre pays, rappelle André Antoine. En favorisant une politique d’immigration basée sur l’accueil, l’intégration et la reconnaissance des compétences, nous pouvons non seulement combler les pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs, mais aussi enrichir notre société sur les plans culturel, social et économique tout en consolidant notre modèle social. De plus, l’immigration peut également jouer un rôle dans le maintien de l’équilibre des systèmes de sécurité sociale en Belgique. Avec une population vieillissante, les dépenses liées aux soins de santé et aux retraites augmentent, tandis que les ressources nécessaires pour les financer diminuent."

Ce n’est pas la première fois que le député perwézien met le doigt sur la "panne de naissances" qui frappe notre région. "Les chiffres publiés ( L’Avenir du 30 août 2023) sont clairs: nous relevons un indice de fécondité de 1,60 enfant par femme alors qu’aujourd’hui, nous devrions arriver à 2,11 enfants par femme pour maintenir la répartition démographique actuelle. Cette situation est extrêmement préoccupante et se vérifie également en Brabant wallon."

Il faut donc lever les obstacles qui freinent les potentiels futurs parents. et prendre "des mesures volontaires et concrètes en vue de renouer avec une démographie plus positive". André Antoine liste: davantage de places disponibles dans les crèches, des réductions plus importantes pour les frais de garde d’enfant, une réduction d’impôt, une réduction du précompte immobilier automatique dès le premier enfant.

Cela dit, André Antoine en convient: le "baby bug" n’est pas seulement une question fiscale ou de garde d’enfant. La succession de crises – financière, environnementale, immobilière, sanitaire – peut décourager les potentiels futurs parents.

Faute de naissances en nombre suffisant, il faudra compter sur l’immigration, estime donc André Antoine. Immigration qui doit s’accompagner de "mesures nécessaires à une intégration réussie": cours de langue et de citoyenneté, meilleur accès aux personnes étrangères aux formations du Forem ou de l’IFAPME…