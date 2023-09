Wavre : les chantiers au Villagexpo de Limal sont enfin bouclés

En 2022, un vaste chantier de réfection des voiries au Villagexpo (Limal) faisait suite au long chantier de réfection de l’avenue de Mérode et la rue Joséphine Rauscent car durant ce chantier de deux ans, les principaux axes de voirie du Villagexpo, déjà en piteux état, avaient souffert à cause des nombreuses déviations routières mises en place pour préserver la mobilité durant ces travaux. Une première phase avait permis la rénovation des avenues de la Meuse et des Minéraux avant d’attaquer le chantier de l’avenue des Pléiades, le plus gros morceau de cette rénovation. Ce jeudi 31 août, l’échevin Paul Brasseur a enfin pu annoncer fièrement la réception provisoire des travaux de cette rénovation de voiries et de trottoirs sur son compte Facebook. "C’est une belle réalisation de l’entreprise Colas, qui a travaillé en bonne intelligence avec les services techniques de la Ville, commente l’échevin. Les exigences du cahier des charges ont été rencontrées tant sur le plan technique et qu’en termes de délai d’exécution, dans le cadre budgétaire fixé." Il faut dire que la flambée des prix de certains matériaux a causé quelques soucis au point de devoir réduire la voilure pour rester dans les clous du budget alloué pour ce chantier. "En plus de la réfection des voiries principales sur un peu plus de 2 kilomètres, les trottoirs ont également été créés ou rénovés le long de ces axes. Dix nouveaux passages piétons surbaissés accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) ont également fait leur apparition, dont six rien que pour l’avenue des Pléiades."