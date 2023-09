Série d’été – Les noms de rue (8/8): Henri Berger et Théophile Piat, deux anciens édiles de Wavre, furent honorés de leur vivant

Concernant la place Henri Berger, celle-ci était jadis appelée la place de la Gare. Elle "vit le jour" à l’occasion de la construction de la ligne de chemin de fer reliant Charleroi et Louvain, en 1855. "Ce qui entraîna la création d’un nouveau quartier aux abords de la gare, explique l’historien Joseph Tordoir. En quelques décennies, la place de la Gare (ou place de la Station), avait été peuplée d’imposants immeubles à vocation commerciale."

La rue Théophile Piat, quant à elle, s’appelait la rue de Genappe. "Serpentant d’un côté de la place, cette rue qui permettait autrefois aux habitants du quartier de la Loriette de rejoindre Bierges était devenue un axe de circulation très fréquenté. On avait alors décidé de l’appeler la rue de Genappe, pour la différencier de la voirie qui permettait de rejoindre Bierges en longeant le chemin de fer côté quartier de l’Ermitage."

Fin 1926, Henri Berger et Théophile Piat, deux anciens édiles communaux, ont pris leur retraite. "Ce qui a incité les autorités à leur rendre un hommage de leur vivant. Dans la foulée, la rue de Genappe est alors devenue la rue Théophile Piat, et la place de la Station, la place Henri Berger."

Natif de Wavre, Théophile Piat (1862-1939) y a été bourgmestre de 1900 à 1911 et de 1921 à 1926. "Figure éminente des milieux libéraux progressistes, président d’honneur de l’Association libérale locale, Piat avait décroché son premier mandat politique en 1896 et était encore un membre actif de la loge maçonnique bruxelloise “Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis” au sein de laquelle il avait été reçu en 1885. Négociant en vins, il habitait au n°5 de la rue qui allait désormais porter son nom."

Natif de Tirlemont, Henri Berger (1847-1931) a siégé au sein du conseil de sa ville d’adoption, Wavre donc, de janvier 1888 à fin 1926. "Il a exercé des fonctions échevinales mais c’est à un autre niveau de pouvoir que cet industriel avait porté les revendications du Parti libéral. De 1896 à 1925, il avait en effet siégé au sein du conseil provincial du Brabant en tant qu’élu direct du canton de Wavre et, à dater de 1921, du district électoral Wavre-Jodoigne-Perwez. Suite à son mariage avec Amélie Pinpurniaux, dont la famille possédait et exploitait une fonderie à Basse-Wavre, il s’est fixé à Wavre en 1879. Dix années plus tard, la fonderie familiale avait été transférée aux abords de la place de la Station et c’est là que Berger s’est établi, au n° 15. Comme Piat, Berger jouissait d’une grande popularité, présidant la fanfare Les Amis Réunis depuis 1901 et exerçant la vice-présidence de la Mutuelle wavrienne dont il avait été un des fondateurs, en 1891, aux côtés de Piat. Les deux hommes eurent finalement le privilège de mourir à leur domicile, Berger en 1931, Piat en 1939, aux abords de voiries qui portaient leur nom."

Cet épisode a été réalisé avec l’aimable collaboration de l’historien Joseph Tordoir, entre autres aussi président de la Maison du tourisme en Brabant wallon.