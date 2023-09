Réaction 112: former les jeunes aux premiers secours

La formation dure une journée (8 h 30-17 h), le samedi ou en semaine pendant les congés scolaires. Elle est destinée aux jeunes de 14 à 18 ans du Brabant wallon ou scolarisés dans la province. Elle se tiendra un peu partout dans la province et elle est entièrement gratuite (en cas d’absence injustifiée dans les 48 heures avant la formation, la Province se réserve toutefois le droit de facturer 10 €). Pour l’instant, 7 dates sont planifiées jusqu’au 18 novembre, à commencer par le samedi 23 septembre, à Wavre. D’autres suivront.

Si de telles formations ont déjà été données dans le cadre de l’opération Délibère-toi !, lors des jours blancs, l’idée de la Province et de son service Culture, Loisirs et Citoyenneté, sous l’impulsion de la députée Sophie Keymolen, est de les proposer tout au long de l’année scolaire.

"On devrait tous être formés à bien réagir"

Elles sont assurées par Formation BW, le centre provincial notamment chargé de la formation des sapeurs-pompiers et des secouristes-ambulanciers dans le Brabant wallon.

"L’objectif principal est que les jeunes puissent passer un bon appel au 112, précise Patrice Rodriguez, directeur de Formation BW. Dire à l’opérateur où ils sont, ce qu’il s’est passé. Si la victime est consciente ou non, si elle respire ou non. L’opérateur 112 aidera bien sûr, en posant des questions."

Les jeunes apprendront aussi la réanimation cardio-pulmonaire ainsi qu’à utiliser un défibrillateur. "Je me souviens, par exemple, d’un jeune de 16 ans, dans un club de tennis de table, qui était formé et qui est intervenu avec le défibrillateur. Il n’a pas eu peur. On veut apprendre aux jeunes à réagir vite, à garder leur sang-froid et réaliser des gestes qui ne demandent pas de connaissances pointues, comme justement l’appel 112, la réanimation cardio-pulmonaire ou l’utilisation d’un défibrillateur. Je pense d’ailleurs qu’on devrait tous être formés à réagir face à une situation d’urgence."

Les manœuvres de désobstruction, la mise en position latérale de sécurité, les intoxications, l’application de bandages et la gestion des brûlures seront aussi abordées lors de la journée à l’issue de laquelle les participants recevront une attestation de formation.

La Province précise que la formation est organisée à partir de 8 participants, sans quoi les jeunes inscrits seront informés de son annulation.

L’inscription se fait à l’adresse suivante: www.brabantwallon.be/bw/apprendre-se-former/devenir-citoyen/reaction112.