Genappe débute les play-off face à Kastel

Avantage psychologique à Genappe

Les Genappiens partent avec un avantage psychologique suite à leur victoire (13-8) face à Kastel le 20 août dernier à Genappe. "Nous avions vécu deux périodes différentes lors de cette rencontre. La première au cours de laquelle nous avions mené 9-1 et la seconde lorsque Kastel a joué sur sa valeur pour prendre un point et revenir", analyse Hector Tubiermont, délégué de l’équipe de Genappe.

Si l’on tient compte des deux confrontations entre les deux équipes lors de la phase classique, Genappe sortirait vainqueur puisque l’équipe brabançonne avait été battue 13-9 à Kastel. "Il ne faut toutefois pas se tromper. Kastel a une bonne équipe. Remco Vanhove, Brent Sumaert et Matthias Baert forment un trio très performant au rectangle."

Il n’y a cependant pas de quoi impressionner Genappe. "Nous allons disputer les deux rencontres pour nous imposer. L’objectif est d’aller le plus loin possible. Si nous gagnons contre Kastel, on pourrait espérer un tirage au sort favorable si Sirault et Hamme-Zogge, premier et deuxième de la phase classique, devaient se rencontrer en demi-finale. L’année dernière, nous avions dû jouer notre demi-finale contre Tourpes alors que nous avions terminé la saison à la deuxième place derrière Tourpes. Le tirage au sort nous avait été défavorable la saison dernière, il pourrait nous être favorable cette saison. Mais c e tirage au sort n’a pas de sens. Les deux premières équipes devraient être protégées jusqu’en finale", ajoute Hector Tubiermont.

Genappe pourra compter sur l’entièreté de son effectif ce week-end. "On craignait d’être privé des services de Thomas Leturcq. Celui-ci nous a rassurés en semaine, il sera bien présent pour les deux rencontres."