Avec seulement 26 enfants, l’école primaire de Sainte-Marie-Geest est-elle menacée ?

"Non, répond Souki Bogaert, la directrice des implantations scolaires communales. Nous ne courons aucun risque en dessous de vingt enfants inscrits. Nous avons d’ailleurs pu rassurer les parents lors de la fête à Sainte-Marie-Geest. C’était le week-end dernier, et nous en avons profité pour faire notre réunion de parents. L’ambiance était d’ailleurs à l’optimisme, et elle a encore été renforcée quand Virginie Boreux, qui enseigne en 5e et 6e primaires, a fait montre de son talent de chanteuse", sourit Souki Bogaert.

"Pour l’instant, tout va bien"

Du côté de l’échevine Ludivine Henrioulle (MR), pas de panique non plus. "Il est légitime de se poser la question de la survie de l’école de Saint-Marie-Geest, explique-t-elle, mais pour l’instant tout va bien, d’autant que la manière d’enseigner y a été réinventée. La pédagogie différenciée, axée vers l’extérieur, y fonctionne à merveille. Il y a un dynamisme en place qui fait plaisir à voir et que les enseignants (NDLR: outre Virginie Boreux, Benoit Jacquemin donne cours aux 2e, 3e et 4e primaires) ont à cœur de poursuivre. Mais je ne vous cache pas que le but reste de sauver l’école."