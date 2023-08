La Hulpe : retour sur un coup d’État, au Chili, il y a 50 ans

Dans la foulée, plusieurs réfugiés politiques ont été accueillis à La Hulpe.

Ce week-end, à l’école communale Les Colibris (rue des Combattants, 112), une exposition intitulée Livre de bord d’une injustice présentera le travail visuel de l’artiste Daniela Contrera, fille d’un réfugié, qui retrace l’engagement politique de Teodosio Cifuentes, un ancien marin chilien haut gradé, qui fut emprisonné puis, une fois exilé, trouva refuge à La Hulpe.

La fils de ce dernier, Roberto, présentera un film documentaire qui apporte un éclairage supplémentaire à l’occasion de cette commémoration.

"Cet événement permettra d’honorer la mémoire de ceux qui ont souffert lors de ce coup d’État et permettra aussi de rappeler l’importance de défendre les droits humains et la démocratie, expliquent en substance les organisateurs. La Hulpe tente de faire sa part dans l’accueil de migrants et de candidats à une protection à l’asile, une problématique sans fin ; notre commune avait déjà accueilli des réfugiés russes exilés après la révolution d’octobre 1917, des exilés chiliens et aujourd’hui ceux d’Ukraine."

La bibliothèque WILL s’associe à cet hommage en mettant en valeur la littérature latino-américaine au début du mois de septembre.

- Samedi 2 septembre: 19 h, vernissage de l’exposition photographique Livre de bord d’une injustice ; 19 h 45, projection du film documentaire réalisé par Roberto Cifuentes, suivie d’un échange ; 20 h 30, dégustation d’empanadas au son de musiques chiliennes.

- Dimanche 3 septembre: de 15h à 18 h, exposition photo et projection du film documentaire.

