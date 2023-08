Grez-Doiceau : les enfants fréquentant la plaine de vacances ont été sensibilisés au racisme grâce à l’association Ibirezi

La responsable de l’ASBL Ibirezi, Juliette Nijimbere, s’est rendue à la plaine de vacances organisée par la Commune de Grez-Doiceau dans le cadre d’une sensibilisation au racisme s’adressant aux enfants âgés de 9 à 12 ans. Diane Hellinckx, responsable de la plaine: "L’ASBL Ibirezi accueille, accompagne et encadre les personnes étrangères ou d’origine étrangère avec l’aide des personnes autochtones ici en Belgique". En 2017, l’ASBL a ouvert un espace interculturel à Jodoigne, dans le but de coconstruire les projets interculturels avec les communautés résidant à l’Est du Brabant wallon. Une de ses actions concerne la sensibilisation dans les écoles et les plaines de vacances pour lutter contre le racisme et les discriminations de toutes sortes. "Depuis trois ans, l’ASBL travaille avec certaines écoles primaires et secondaires de Jodoigne. Le projet consiste donc à animer, pendant une matinée, des débats sur le thème du racisme en proposant le film “De la différence à la confiance” que l’ASBL a réalisé en 2021 avec cinq écoles primaires de Jodoigne."