Nivelles : les vestiboutiques, c’est vraiment pour tout le monde, même pour les princesses

Conseillée dans la bonne humeur par des bénévoles qui tiennent le magasin, elle a joué le jeu à fond pendant plus d’une demi-heure, craquant rapidement pour une petite chemise bleue, hésitant sur les tailles de pantalon, se demandant si des bottes n’iraient pas mieux avec l’ensemble, suggérant à son mari de prendre une photo à la sortie de la cabine d’essayage pour être sûre du look…

"Nous savions que la princesse Delphine avait l’habitude, lorsqu’elle habitait Londres, de s’habiller en seconde main. On s’est dit que c’était la bonne personne pour promouvoir nos vestiboutiques, expliquait sur place Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. Nous en avons une centaine en Wallonie et à Bruxelles, mais elles ne sont pas assez connues, alors qu’elles sont ouvertes à tous."

C’était un des messages de la venue de la princesse mercredi à la vestiboutique de Nivelles. Contrairement à ce que certains pensent encore, les boutiques de seconde main de la Croix-Rouge ne sont pas destinées uniquement à des personnes qui rencontrent des difficultés financières. Les prix sont évidemment modiques mais le but est de contribuer à une économie solidaire: alors que les vêtements sont donnés à la Croix-Rouge, le prix auquel ils sont vendus sert à financer d’autres activités comme les bars à soupe hivernaux, la distribution de colis alimentaires ou encore les buanderies sociales.

"Je ne savais pas que la Croix-Rouge avait aussi ce genre de magasins"

Acheter en seconde main, c’est aussi poser un geste pour la planète en donnant une nouvelle vie à des vêtements dont d’autres ne veulent plus. Et si on peut trouver sur place une veste pour 10 €, la Croix-Rouge reçoit également certaines fins de collection et il est possible aussi, par exemple d’acheter une robe Natan pour 70 €.

Delphine de Saxe-Cobourg, elle, était en tout cas épatée du choix proposé dans la vestiboutique du centre de Nivelles. "Je connaissais l’énorme travail que réalise la Croix-Rouge mais franchement, je ne savais pas qu’ils avaient aussi ce genre de magasins, confiait-elle une fois les essayages terminés. Le vintage, fouiller pour trouver des vêtements, j’ai toujours aimé ça. Et ce que je viens d’acheter ici est vraiment chouette. Pourtant, je suis assez difficile. J’aime bien mélanger le classique avec un style un peu plus “garçon manqué”, je ne m’attendais pas à trouver autant de pièces intéressantes."

Il est vrai que les bénévoles – ils sont plus de 2000 – procèdent à un tri drastique: l’an dernier, si 470 tonnes de vêtements ont été récoltées par la Croix-Rouge, 40 tonnes seulement, soit les plus belles pièces, ont été revalorisées dans les vestiboutiques. Les autres pièces, commercialement moins intéressantes, sont orientées vers d’autres filières.

Parmi la centaine de vestiboutiques wallonnes et bruxelloises, certaines vendent aussi des livres, de la vaisselle ou encore des meubles. À Gembloux, l’une d’elles est même spécialisée dans les tenues et accessoires sportifs d’occasion.