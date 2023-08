Vol de squelettes sur un chantier archéologique à Huppaye : La ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, dépose une plainte

Durant les mois de mai et juin 2023, plusieurs infractions ont été constatées sur le chantier dont l’accès est pourtant protégé et totalement interdit au public. Des individus organisés y ont dérobé au moins trois squelettes quasi complets et deux crânes surnuméraires.

La ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, a pris connaissance de ces actes délictueux et, au travers de son administration, a décidé de porter plainte contre X pour "vol avec effraction, escalade et / ou fausses clés et violation de sépulture" au Tribunal de Première Instance de Nivelles. La Région wallonne s’est constituée partie civile.

Depuis le début de la législature, la ministre De Bue a porté plainte à trois reprises pour des cas similaires, comme à Wéris et à Taviers. Elle réitèrera ces plaintes systématiquement si d’autres cas devaient se produire.

Pour la ministre du Patrimoine, "ce type d’actes ne peut rester impuni. Le Patrimoine est un bien commun à tous, il doit le rester. Il ne peut être le terrain de jeu de certains individus mal intentionnés."