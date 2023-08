Où fait-on le plus de bébés en Brabant wallon ?

La hausse des naissances observée en 2021 (+ 7,54% par rapport à 2020, 3 568 naissances, 1 815 garçons, 1 753 filles) - l’effet des mesures de confinement - n’aura donc été qu’une parenthèse dans ce recul des naissances constaté depuis une dizaine d’années.

Très logiquement, c’est dans la commune la plus peuplée de la province qu’on recense le plus grand nombre de naissances l’an dernier : Braine-l’Alleud avec 315 nouveau-nés. Suivent Tubize (310) et Wavre (304).

C’est Incourt, deuxième commune la moins peuplée du Brabant wallon, qui a enregistré le moins de naissances en 2022 : 43. Il y en a eu 44 à Hélécine et 56 à Beauvechain.

Hélécine en tête

Reconnaissons toutefois que si on veut avoir une image plus juste des communes fécondes, il faut comparer avec la taille de leur population. On découvre alors que c’est dans la petite commune d’Hélécine que ses habitants ont fait le plus de bébés : 1 bébé pour 84 habitants en 2022.

Les Perwéziens (1 bébé pour 85 habitants), les Guibertins (1 bébé pour 87 habitants) et les Tubiziens (1 bébé pour 90 habitants) suivent.

À l’inverse, c’est dans les communes cossues et à la population plus âgée du Brabant wallon qu’il y a le moins de naissances, à commencer par Lasne (1 bébé pour 152 habitants), Chaumont-Gistoux (1 bébé pour 150 habitants), Waterloo (1 bébé pour 137 habitants) et La Hulpe (1 bébé pour 132 habitants).

En Brabant wallon, il y a eu une naissance pour 114 habitants.

Mères les plus âgées de Belgique

En 2022, en Brabant wallon, l’âge moyen de la mère à la naissance de l’enfant était de 32,7 ans et de 35,3 pour le père ou co-parent. En ce qui concerne les mères, c’est l’âge moyen le plus élevé de Belgique (à titre de comparaison : 31,2 ans sur l’ensemble du pays, 32,3 ans à Bruxelles, 32 ans en Brabant flamand). Deux chiffres en hausse par rapport à 2021 : 32,4 ans pour les mères, 35,2 ans pour les pères ou co-parents.

Le Brabant wallon présente un des taux de fécondité les moins élevés de Belgique : il s’élevait en 2022 à 1,46 enfant par femme. La province est ex aequo avec Bruxelles, juste en dessous du Limbourg (1,45). À titre de comparaison, le taux de fécondité du royaume est de 1,53 enfant par femme.

Des Alice et des Arthur

Parmi tous ces enfants nés l’an dernier, il y aura sans aucun doute des Alice, Lucie et Louise, les trois prénoms féminins les plus donnés aux nouveau-nées entre 2013 et 2022 en Brabant wallon (Statbel ne diffuse pas de chiffres par année au niveau provincial ou communal pour les prénoms). Au niveau des garçons, il y aura certainement des Arthur, Louis et Hugo, les trois prénoms les plus populaires de ces 10 dernières années pour un garçon qui vient de naître.