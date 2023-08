Beauvechain : vers une résidence-services et un centre de jour à Hamme-Mille

Une seule offre régulière et répondant à toutes les conditions est parvenue à l’administration communale. Il s’agit d’un projet de construction d’une résidence-services de 16 appartements avec centre d’accueil. Le projet prévoit un ensemble immobilier de deux bâtiments. Chaque bâtiment comportera huit appartements d’une ou deux chambres, et un centre d’accueil orienté vers les personnes âgées. Sont prévus aussi un local pour les vélos et une laverie commune intégrant un espace de repassage. Le bâtiment à construire comportera trois niveaux et des combles. Le deuxième bâtiment qui sera érigé rue Les Claines comptera deux niveaux et des combles. Chaque appartement sera susceptible d’accueillir des personnes à mobilité réduite. Tous les logements auront accès à minimum deux façades. Aux abords de l’espace d’accueil et de jour, un jardin commun sera accessible. Seize places de parking seront réalisées à l’aide de dalles à engazonner. Le projet permettra de réduire considérablement l’espace bétonné sur l’ensemble de la parcelle arrière.

Ce 21 août, le conseil communal a accepté l’offre par 13 voix pour et trois abstentions (Écolo et IC), de 485 000 €, sous réserve d’introduction de la demande de permis au moyen du dossier tel que présenté au conseil. Pour rappel, en 2011, le projet était, lors de l’achat par le CPAS, de transformer l’ancien restaurant avec un rez-de-chaussée qui devait accueillir les services de repassage de l’ALE, et à l’étage, dans les différentes salles, un centre de jour pour les seniors. Malheureusement, des complications de chantier ont fait que ce projet a été abandonné.