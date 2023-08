Tom Coppens, le jeune qui roule avec les adultes

Au départ de l’épreuve pour non-licenciés, on retrouve un tout jeune jodoignois, Tom Coppens, 13 ans. "D’habitude, je roule en compétition dans des courses de ma fédération mais ici, à Orp, il s’agit d’une autre fédération. Je ne peux donc pas rouler la course des jeunes mais plutôt celle des non-licenciés. De toute façon, à présent, je roule en 250 cc et du coup, je ne roule plus avec ceux de mon âge."

Voici quatre ans que Tom roule en moto, une histoire de famille avec ses cousins et ses oncles… Et depuis un an, le Jodoignois fait de la compétition. Un investissement important en temps et en argent, comme le confirment ses parents. "Rien que la licence, c’est 400 euros. La valeurs neuve de la moto ? 10 000 euros mais nous avons opté pour une moto d’occasion, qui nous a quand même couté 4 800 euros. Ajoutons à cela les frais d’entretien et de réparation… En début d’année, il a fallu chan ger le moteur: 1 000 euros. Il y a aussi les déplacements. Cette semaine, il s’est entraîné à Lommel et le lendemain, dans le nord de la France… Et enfin, le coût des entrées… 15 euros, à multiplier par le nombre de présent de la famille. Cela fait un très gros budget vacances."

Heureusement, ce samedi, ce sera Orp. "Le plus petit déplacement. C’est à cinq minutes. Je n’ai jamais roulé sur le parcours en compétition, mais je le connais. Je l’ai déjà fait en vélo et j’ai déjà été voir la course. Il est très beau, mais aussi très difficile. Je ne pars avec aucune ambition spécifique, mis à part celle de faire le mieux possible. Il y a beaucoup de bons pilotes de ma fédération qui seront au départ de ma course. Je vais me retrouver face à des pilotes de 50 ans…"

Mais comme à son habitude, Tom Coppens donnera le meilleur et continuera sa progression vers les sommets qu’il espère atteindre un jour !