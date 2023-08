Série d’été – Les noms de rue (7/7): À Jauche, il y avait, jadis, la rue du Rivaux et sa laiterie

Une voirie qui s’appelait la rue du Rivaux avant la Seconde Guerre mondiale. "Le 8 février 1946, les autorités communales jauchoises ont présenté leur projet d’attribuer à cinq voiries, ou tronçons de voiries, le nom de différentes victimes locales de la Seconde Guerre mondiale, nous explique l’historien Joseph Tordoir. Depuis lors, la rue du Rivaux porte le nom de rue Brigadier Laurent Mélard."

Mais qui était Laurent Mélard ? "Né dans le quartier du Rivaux en 1915, il avait fait le choix, en 1936, de devenir gendarme et durant la campagne de mai 1940, il fut grièvement blessé lors d’une mission de reconnaissance dans le village de Merelbeke, près de Courtrai. Il est décédé le lendemain, le 27 mai 1940, à Lichtervelde, village où il avait été soigné. En octobre 1940, son corps avait été officiellement inhumé dans le cimetière de Jauche."

Bien avant ce triste épisode, au XVIIIe siècle, le quartier du Rivaux était un des quatre quartiers du village de Jauche qui, dès le Moyen Âge, s’était développé de part et d’autre de la Petite Ghète. "Vers 1775, le quartier comptait une douzaine de maisons, bâties le long de la route qui conduisait de Jauche à Orp-le-Petit en suivant le cours de la rivière. Au milieu du XIXe siècle, on donnait aussi le nom de champ des Rivaux à un de ceux situés sur les hauteurs cultivées situées derrière les habitations du quartier. Vers 1870, celles-ci étaient au nombre de 26 et étaient essentiellement habitées par des agriculteurs."

Fin du XIXe siècle, le quartier du Rivaux était devenu un pôle stratégique au niveau industriel. "En 1893, à l’entrée du quartier, fut, en effet, construite une féculerie qui devient, en 1898, une laiterie spécialisée dans la fabrication du beurre. En 1923, l’entreprise avait été achetée par la Fromagerie Gervais qui avait construit de nouvelles installations à vocation industrielle."

Jusqu’à 120 personnes travaillèrent sur le site. En 1967, la fromagerie Gervais fusionna avec Danone. "Cela permit, dans un premier temps, un nouvel essor de l’entreprise jauchoise. Mais la décision prise en 1972, d’intégrer un nouveau groupe aux ramifications internationales avait finalement débouché, en 1976, sur un transfert à Evere des activités de commercialisation de la production et, le 1er juillet 1978, sur l’arrêt définitif de celle-ci sur le site jauchois."

Les constructions industrielles sont ensuite restées présentes jusqu’en octobre 2011 quand elles furent démolies.

Cet épisode de notre série a été réalisé avec l’aimable collaboration de l’historien Joseph Tordoir, entre autres aussi président de la Maison du tourisme en Brabant wallon.