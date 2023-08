Nuit européenne des chauves-souris: les activités en Brabant wallon

Conférence et balade guidée à Nivelles

Conférence sur "Chauves-souris et les Bâtiments", suivie d’un parcours avec écoute ce vendredi 25 août de 19h à 21 h 45 à Nivelles. L’activité est ouverte à tous et toutes, mais il y a des escaliers sur le parcours. Hôtel de ville (salle des mariages), place Albert Ier.

Inscription obligatoire: 067 88 21 79, environnement@nivelles.be.

Animation, sensibilisation et balade à Tubize

"Le monde merveilleux ou pas de la chauve-souris" ce vendredi 25 août, de 20h à 22 h, sur le site de la réserve naturelle du Val de Coeurcq (rue de Coeurcq, 135).

On les compte parmi les animaux méconnus de notre plat pays et on leur prête injustement une vilaine réputation… Pourtant, elles sont un des maillons essentiels de nos écosystèmes et les menaces sur la biodiversité les concernent directement ! Par le biais d’animations et une petite balade nocturne entrons dans le monde fabuleux des chauves-souris.

Public familial conseillé à partir de 7 ans. Le nombre de places est limité et la réservation obligatoire.

Infos, réservations: Ariane Zielonka (0475 54 72 71).

Animation, conférence et balade guidée à Chaumont-Gistoux et Villers-la-Ville

"Bati bat’s – des chauves-souris dans ma maison" ou comment isoler nos maisons sans exclure nos amies les chauves-souris qui y gîtent aussi ? Quelle solidarité écologique avec la faune peut être conçue pour une bonne cohabitation sous un même toit ? Par l’exposé d’informations autant que d’anecdotes vécues, le public sera invité à découvrir le monde fascinant des chauves-souris dans notre proximité.

Toute participation spontanée est la bienvenue. À partir de 6 ans. La balade n’est pas accessible aux PMR. Pas d’animaux de compagnie.

Ce samedi 26 août, de 19h à 23 h, maison communale de Chaumont-Gistoux (rue Colleau, 2) et le samedi 2 septembre, de 19h à 23 h, à la ferme de l’abbaye de Villers-la-Ville (avenue Georges Speeckaert).

Didier Samyn, samyndidier1@gmail.com

Animation, conférence et balade à Ramillies

Introduction à l’univers des chauves-souris, animation pour les petits, conférence et balade nocturne ce samedi 26 août, de 19 h 30 à 22 h, à Ramillies. Salle d’Huppaye, rue des combattants et Déportés, 3.

Inscription souhaitée par e-mail adressé à Michaël Colle (ramnature1367@gmail.com).