Brabant flamand : le Gordel pour la première fois sur des chemins de terre battue

L’organisation a élaboré deux parcours sur des chemins de terre, l’un de 52 km et l’autre de 77 km. Le départ sera donné à Overijse, puis le circuit serpentera via Huldenberg et le parc de Tervueren pour finalement boucler la boucle à Overijse. Un sentier de 23 km mènera, lui, les coureurs et coureuses à travers le parc de Tervueren, la Forêt de Soignes et le Marnixbos.

L’événement, qui se veut familial, proposera aussi cette année une balade en réalité virtuelle pour les enfants. Ceux-ci devront collecter des pièces de puzzle tout au long de cette "promenade" pour décrocher un petit cadeau en fin de parcours. Des animations et des concerts sont également prévus à Huizingen avec, entre autres, la venue des chanteurs flamands Jasper Erkens et Wim Soutaer (qui s’est fait connaître par le télécrochet musical Idool 2003).

Pour les plus grands, le Gordel offre plusieurs options de course (20, 40 ou 60 km) et de balade (5, 10 ou 15 km). Les amateurs de défi à deux roues pourront également se lancer dans la traditionnelle boucle de 100 km et son extra de 25 km à parcourir en peloton. Durant cette nouvelle édition, les cyclistes traverseront la région d’Overijse, connue pour sa production de raisin.

La première édition de ce rendez-vous annuel politico-sportif remonte à 1981. Un groupe d’activistes avait alors "ceinturé" la capitale en pédalant, pour souligner le caractère "flamand" de sa périphérie, où les facilités linguistiques accordées aux habitants francophones de certaines communes ne plaisent pas à tout le monde.