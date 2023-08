Villers-la-Ville : l’ASBL CRCS priée de libérer la salle de Tilly

Pour faire bref, en 1972, la Commune – de Tilly à l’époque – avait donné en location un terrain pour que la salle y soit construite par des bénévoles. Le bail initial avait été conclu pour 18 ans, le contrat prévoyant une expiration "de plein droit le 30 juin 1990, sans tacite reconduction". Les deux parties avaient cependant, via des avenants signés en 1990 puis en 2000, prolongé ce bail avec certaines adaptations.

Le terme du dernier bail tombant le 30 juin 2022, les membres de l’ASBL soulignent que malgré de nombreuses relances, la Commune n’a donné aucune suite à leurs demandes d’une éventuelle nouvelle prolongation. Il est vrai qu’il y avait déjà un peu de friture sur la ligne, notamment suite à l’attitude du CRCS lors des travaux d’extension de l’école communale voisine, en 2018.

Le bourgmestre a expliqué mardi que quatre possibilités s’offraient en 2022 à la Commune: conclure un nouveau bail avec l’ASBL CRCS, conclure un bail avec une autre association, reprendre la gestion de la salle au niveau communal, ou l’intégrer dans la Régie communale autonome (RCA) créée pour gérer le complexe sportif.

Mais d’après Emmanuel Burton, au sortir de la crise Covid, le collège avait bien d’autres priorités que ce dossier et n’a pas voulu "mettre des bâtons dans les roues" de l’ASBL, qui a pu continuer ses activités tout en occupant désormais la salle à titre précaire. On lira ci-dessous que ce n’est pas du tout l’analyse des membres du CRCS.

Après avoir commandé une étude juridique sur le sujet, la Commune a reçu en juillet la réponse de son avocat. Celui-ci affirme que le bail portant sur un droit de superficie, le terrain et le bâtiment appartiennent de facto à la Commune depuis le 1er juillet 2022, c’est-à-dire à l’échéance du bail. Comme la loi le prévoit, la Commune devra, en compensation, verser une somme – qui reste à évaluer – à l’ASBL. Mais elle est bien propriétaire depuis un an.

Le bourgmestre a donc précisé mardi soir que la Commune avait envoyé le 1er août un courrier à l’ASBL CRCS, lui demandant notamment de libérer la salle pour le 30 septembre prochain. La possibilité de prolonger le bail, du côté du collège, a été écartée.

En attendant, en tant que propriétaire, la Commune a assuré le bâtiment, et demandé un passage des pompiers sur place. Le rendez-vous est fixé ce jeudi alors que d’après le maïeur, cela n’avait plus été fait depuis 2012 (lire ci-dessous). Et l’Afsca a aussi été sollicitée pour rendre un avis sur la conformité des cuisines.

En ce qui concerne l’avenir, le collège indique être prêt à financer la mise en conformité que pourraient demander les pompiers et l’Afsca, et à rénover les douches et les sanitaires. À plus long terme, des investissements seront aussi consentis pour l’isolation, le chauffage et la toiture. Mais il faudra passer par un bureau d’étude, un appel d’offres, etc.

"Voilà la position de la commune, on veut que la salle fonctionne, qu’elle soit accueillante et qu’elle continue à vivre: c’est ça qui est important", a indiqué Emmanuel Burton mardi soir.

En précisant que d’éventuelles procédures juridiques ne feraient que retarder ces investissements.