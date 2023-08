Incourt : L’Épouvantail aux oiseaux inauguré à Piétrebais

Mais il y a malgré tout un épouvantail qui restera d’actualité, celui confectionné par Laurence Cordier, une artiste du village qui a dévoilé sa nouvelle statuette samedi soir. Installée dans le centre de Piétrebais, cette statuette a été inaugurée par le bourgmestre, Léon Walry, qui a rappelé dans son discours "l’importance de préserver la qualité de vie dans nos beaux villages". Aux côtés du maïeur, on notait aussi la présence d’autres élus communaux, mais aussi de Jacqueline Fochon, Rose-Marie Temperville et Mirella Duprix, trois des quatre présidentes de l’ASBL "La fête au village". Seule Anne-Marie Frix manquait à l’appel.

La statuette a été offerte par la Commune qui a reçu des subsides de la Province pour l’aménagement de la placette. "Cette statuette est le symbole de la ruralité et du savoir-vivre et on espère maintenant qu’elle sera respectée car elle a déjà été vandalisée deux fois…" a ajouté Benoît Malevé.

Une fête où tout le monde a sa place

Pour le reste, la fête au village a attiré pas mal de monde sur le site des Grosses Pierres et aux alentours "pour une fête de village où tout le monde a sa place, où jeune set vieux s’amusent ensemble, dit Benoît Malevé. Il y avait plus de 300 personnes vendredi soir à la nuit blanche". Les concerts des Disjonctés et du groupe cover Café Gourmand ainsi que la présence d’Alexander K en DJ set ont eu leur petit succès. "Ce qui est sympa, c’est qu’un membre de Café Gourmand, Ludovic Gremeaux, est un nouvel habitant de Piétrebais."

Samedi, la marche en bières a attiré 170 participants "dont on a eu que des retours positifs" alors que la brocante de dimanche a accueilli 200 exposants, "ce qui est le résultat d’une bonne année. Au niveau des visiteurs, il y a eu du monde tout le temps et les différentes animations musicales proposées en cours de journée ont aussi séduit."

Seul bémol, le spectacle d’André Lamy qui devait avoir lieu samedi soir a été reporté au 16 mars. "Le moment sera mieux choisi, en pleine campagne électorale…"