Perwez: un collecteur à 4 millions d’euros pour Thorembais-Saint-Trond

Le conseil communal de Perwez a décidé, ce jeudi 17 août 2023, l’installation d’un nouveau collecteur à Thorembais-Saint-Trond. "C’est un dossier que nous portons depuis le début de la législature, en 2019, avec l’échevine Étienne Rigo et tout le collège, s’est réjoui le bourgmestre, Jordan Godfriaux (Ensemble). Ce collecteur permettra de traiter les eaux usées des habitants et d’une partie des entreprises installées à Thorembais-Saint-Trond, jusqu’à la limite avec la rue du Culot, à Thorembais-les-Béguines. C’est un investissement de plus de 4 millions d’euros, mais la Commune ne déboursera pas un euro, car ce projet s’intègre dans le plan de la Société publique de gestion de l’eau (SPGE)."