"The Voice Kids" est terminé pour la Guibertine Zoé Genard

"Casting", de Christophe Maé, était le morceau choisi pour le trio. "Une chanson compliquée que j’ai répétée plusieurs jours. Je l’avais déjà entendue mais sans la connaître plus que ça. C’était stressant mais nous étions tous les trois en difficulté au départ."

Heureusement, elle a pu compter sur un Patrick Fiori, "super cool, qui ne nous mettait pas la pression mais qui nous a permis de bien bosser."

Le chanteur Ycare était là aussi. "Lui, je ne le connaissais pas mais je l’ai pas mal écouté depuis lors."

Après plusieurs répétitions, dont deux sur le plateau, et les conseils d’un coach vocal, le grand moment était arrivé pour les trois jeunes chanteurs. "Matteo a commencé et j’ai pris le relais lors du refrain." Le public a apprécié, les quatre coaches aussi. "Kendji Girac a sorti son joker. Slimane m’a dit que j’avais bien chanté mais que sa préférence allait vers Lucas. Nolwenn était plus de mon côté, reconnaissant que ce n’était pas facile pour une fille contre deux garçons. Quant à Patrick Fiori, il a dit qu’il fallait continuer à bosser et c’est finalement Lucas qui poursuit l’aventure."

Éliminée au stade des battles, Zoé Genard retient de son aventure à The Voice Kids "une très chouette expérience."

Elle n’a pas de véritables projets pour le moment "mais je vais continuer à chanter."