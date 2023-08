Programme très chargé pour la deuxième édition de Court sur Scène

Le Chaumontois Pierre Lafleur ouvrira la soirée avec ses reprises de Serge Gainsbourg. "Nous commençons par un concert plus calme. Nous enchaînons ensuite avec la jeune Guibertine Zoé Genard (19h20). Début juillet, elle avait ému tout le monde avec son interprétation de"Et si tu n’existais pas"de Joe Dassin lors du concours de The Voice Kid France. Une chanson qu’elle avait dédiée à son grand-père. Elle interprète des chansons françaises", poursuit Mary-Line Romain.

Les Gauff après minuit

Cela s’anime ensuite avec le groupe "Stéréo Grand" (20h40), un groupe rock dans lequel évolue le Stéphanois Yves Daloze.

Le duo de cover "Two Dots" enflammera la place Baudouin Ier dès 22h30. "Le public peut s’apprêter à chanter et à danser. Ici aussi, un membre du groupe habite La Roche. La soirée se terminera avec Les Gauff. Le groupe fête ses trente ans de scène. Il joue en début de soirée au Forum de Liège. Il sera présent à 00h30 chez nous. Les Gauff suscitent toujours un énorme engouement. Ses musiciens réunissent humour, jeux de mots et rock’n’roll", indique encore l’échevine.

L’événement est entièrement gratuit, il sera possible de se désaltérer et de se restaurer sur place.