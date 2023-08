Des tables de conservation intergénérationnelles à Braine-l'Alleud: anglais, néerlandais, espagnol...chinois

"Il existait déjà des animations pour apprendre les langues mais elles visaient les aînés, explique Freddy Caufriez, du Relais des Aînés . Nous en avons parlé avec le président de la commission des Aînés puis avec l’échevine des aînés et l’échevin des associations, et l’idée d’en faire un projet plus intergénérationnel est arrivée. Puisqu’il y a des cours qui sont donnés, pourquoi ne pas aussi en faire profiter les personnes qui travaillent, et les étudiants ?"

En réalité, il ne s’agit pas à proprement parler de cours avec des leçons, des exercices et des examens: l’idée est plutôt de cultiver ensemble, lors de tables de conversation organisées en soirée ou le samedi, le plaisir d’apprendre des langues en échangeant sur certains thèmes.

Des horizons variés

Ces tables de conversation sont animées par des bénévoles, souvent des enseignants ou des personnes dont la langue proposée est la langue maternelle.

"Concrètement, l’animateur propose un sujet, envoie un article ou une petite vidéo et les participants préparent un peu, pour pouvoir débattre durant une heure ou une heure et demie sur ce thème, poursuit Freddy Caufriez. Comme l’intérêt est de pouvoir suivre et participer à une conversation, il faut déjà un certain niveau. Les débutants complets devront plutôt se tourner vers des cours."

La formule séduit. Si la majorité des participants reste actuellement des seniors, d’autres se joignent à eux et les étudiants du secondaire ou du supérieur devraient arriver avec la rentrée. Il est d’ailleurs déjà question de dédoubler la table de conversation d’espagnol et celle d’anglais.

L’allemand ne marche pas mal non plus, et d’autres langues sont en préparation, par exemple le néerlandais, l’italien et même le chinois. Les responsables cherchent d’ailleurs des participants mais aussi des animateurs bénévoles pour ces nouvelles tables de conversation.

"Cela demande tout de même non seulement des connaissances linguistiques, mais un investissement personnel et de la disponibilité, précise Freddy Caufriez . Mais c’est très gai. Certains viennent pour apprendre, d’autres plutôt pour entretenir leurs connaissances, pour le travail, pour les vacances…"

Toutes les informations au 02/854 05 94