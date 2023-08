L’Apéro sur Herbe soude les comités des fêtes

"C’est la première fois qu’une festivité est organisée sur la place depuis que l’ancien comité de balle pelote a arrêté ses activités", signale l’échevin bousvalien Benoît Huts qui prône pour la construction d’une salle des fêtes à Bousval. "Bousval représente un quart de la population de Genappe. On est un des seuls villages à ne pas avoir de salle", indique-t-il.

Collaboration entre les comités des fêtes

L’Apéro sur Herbe se déroulait en plein air vendredi dernier. Il n’a été que très peu contrarié par la pluie. "Ces apéros sont le fruit d’une collaboration entre les comités des fêtes de Ways, Genappe Centre, Houtain-le-Val et Baisy-Thy. Ce sont les quatre comités des fêtes les plus actifs sur la commune. Les bénévoles de ces comités travaillent ensemble pour l’organisation des deux Apéros sur Herbe de l’été. Cela permet de créer des liens entre eux et aussi d’encourager les synergies", poursuit Damien Narciandi.

Des produits locaux

Les organisateurs privilégient les bières locales, de même que les vins viennent d’un caviste de Genappe. "Nous essayons également d’inviter des foodtrucks de la région."

Depuis cette année, les artisans et producteurs locaux sont invités à présenter leurs produits. "Nous leur offrons cet espace. Nous débutons à 17h pour que les enfants puissent également profiter des festivités. Nous avons des jeux en bois, château gonflable et aussi du tatouage éphémère."

L’Apéro s’est terminé à une heure du matin. "Nous avons une dérogation de la ville pour pouvoir prolonger notre activité une heure après minuit. Cele nous permet une rentrée financière supplémentaire."