Une plaine aussi épique que chaleureuse

Pourtant, le contexte a été un peu compliqué. La pluie a forcé les animateurs à inventer un maximum d’activités à l’intérieur et la semaine dernière, avec la tempête, les services communaux ont même dû venir sécuriser le parc à l’arrière, en coupant des branches et un arbre. "Oui, ça a été épique, confirme l’échevine de la Jeunesse, Isabelle Bourlez. Je crois que certains enfants sont devenus des experts pour préparer les desserts… Mais l’ambiance de cette année était merveilleuse, et tout s’est vraiment très bien passé."

Un budget de 60 000 euros

Il faut dire que la Ville avait mis toutes les chances de son côté avec des entretiens d’embauche pour les animateurs, et deux journées rémunérées avant le début de la plaine pour préparer les jeux, rappeler comment se rédigent les fiches d’activités, fixer les principes de gestion du matériel…

C’est un vrai job qui est demandé aux encadrants, et 45 personnes ont travaillé cette année à l’organisation. Le budget prévu par la Ville était de 60 000 euros, plus une cinquantaine de milliers d’euros encore pour les salaires.

Changement des rythmes scolaires oblige, il n’y a eu que six semaines d’activités cet été. Mais la Ville avait aussi organisé une plaine de vacances au carnaval. "Au carnaval, il y avait une forte demande concernant les jeunes de 7 à 12 ans, explique Isabelle Bourlez. On pensait que ce serait la même en juillet mais pas du tout: là, ce sont les places pour les 3 à 6 ans qui étaient les plus demandées. On a même dû en ouvrir en plus pendant le processus d’inscriptions."

Si toutes les tranches d’âge étaient rassemblées cette année à la ferme de l’Hostellerie – finie l’obligation des "bulles" héritée du Covid ! -, les jeunes ont aussi bénéficié d’activités extérieures: piscine à la Dodaine tous les mardis, cinéma chaque jeudi, mais aussi des sorties à Walibi, Pairi Daïza ou encore à Bruxelles pour le jeu de piste Sortilège.

Un programme dense, enrichissant et amusant donc, pour un prix imbattable de 40 euros par semaine pour les Nivellois, et 60 euros pour les non-Nivellois.