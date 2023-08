Genappe : neuf jours de fête au ponton à Houtain-le-Val

Il règne donc un air de guinguette à Houtain-le-Val durant les festivités où les animations traditionnelles appréciées du public sont de retour depuis 2022. Parmi celles-ci, on retrouve la soirée années 80-90 ce samedi 12 août à partir de 22 h. La viole sera installée dimanche: "Nous proposons au public de venir se divertir dans une ambiance à la viole ce dimanche 13 et ce lundi 14 août dès 15 h. Nous aurons une grosse journée le mardi 15 août, date à laquelle nous organisons notre repas des jubilaires", signale encore Manuel Hennau.

Deux after-works suivront les mercredi 16 et jeudi 17 août à partir de 17 h. Un quiz musical avec soirée dansante sera proposé le vendredi 18 août dès 20 h. Il est possible de s’inscrire jusqu’au mercredi 16 août (participation: 15 € par équipes de maximum dix joueurs).

Les festivités se poursuivront le samedi 19 août avec une ambiance musicale dès 10h et, nouveauté, un marché des producteurs et artisans locaux de 14h à 22 h. La balade des motos est programmée le dimanche 20 août dès 9 h 30. Le comité des fêtes organise également le dimanche une balade des véhicules ancêtres et cabriolets à 10h au départ du château. Un repas champêtre, avec toujours l’ambiance musicale, clôturera les festivités.

Renseignements et réservations: 0470 10 70 51, Facebook "Quinze Août au ponton".