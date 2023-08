Série d’été - Les noms de rue (5/7): La gare vicinale de Lasne connut ses heures de gloire sur la Route de l'État

Au début du XXe siècle, non loin du croisement avec la rue d’Anogrune ainsi qu’à proximité des Jardins d’Aywiers et de l’ancienne abbaye, on trouvait le long de cette route de l’État, la gare de Lasne et plus précisément la gare de Maransart-Aywiers (comme on peut le voir sur l’écriteau de la photo ancienne que l’on vous propose ici).

Cette gare est une ancienne gare vicinale belge de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV). Elle se trouvait sur la ligne de tramway W Bruxelles – Braine-l’Alleud – Wavre.

À l’origine, la gare de Maransart fut mise en service en 1898, sur la ligne vicinale à traction vapeur Braine-l’Alleud – Wavre. Elle servit également de dépôt pour la ligne. L’ensemble comprenait un bâtiment voyageur ainsi que des remises à voitures et locomotives afin de servir de dépôt.

Aux environs des années 1930, la SNCV électrifia la ligne Bruxelles – Waterloo du réseau de Bruxelles et étendit l’électrification à cette fameuse ligne Braine-l’Alleud – Wavre.

L’exploitation de cette dernière fut fusionnée avec la ligne bruxelloise, avec un tronc commun entre Bruxelles et le Monument Gordon, à Waterloo, ainsi que deux antennes: l’une vers la gare de Braine-l’Alleud et l’autre vers la gare de Wavre.

La suppression de la ligne, en 1964, signifia la fin des heures de gloire pour cette gare après des décennies de fonctionnement et moult passages. Par après, le dépôt fut encore été utilisé quelque peu. Il est, aujourd’hui, désaffecté mais le bâtiment demeure, le long de la route de l’État, somme toute en relativement bon état.

Cet épisode de notre série est réalisé avec l’aimable collaboration de l’Echarp (Entente des cercles d’histoire et d’archéologie du Roman Païs) et de son secrétaire, Wilfred Burie. Infos: www.echarp.be