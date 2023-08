Nivelles : sans le respect du sursis probatoire, le car-wash sera fermé

Cette déclaration oblige les employeurs à communiquer à l’ONSS les dates de début et de fin d’occupation de ce personnel.

En général, l’inspection du contrôle des lois sociales ne lâche pas le morceau et elle revient sur les lieux du crime quelques mois après un premier passage "fructueux", entendez par là qui lui a permis de découvrir un fraudeur dont elle transmet les coordonnées à l’auditorat du travail, lequel lance une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel.

C’est ce qui est arrivé au gérant de cette société basée à Nivelles, rue de Mons, qui a de nouveau comparu à l’audience du 27 juin dernier pour la même prévention. L’auditeur du travail a fait preuve d’une concision remarquable dans ses réquisitions. Il s’est borné à lever les bras au ciel et à réclamer une amende non plus de 600 € mais de 1 000 € par travailleur ainsi que, plus grave, l’interdiction d’exploiter durant un an.

L’avocat du prévenu fut bien en peine de contester la prévention. Il expliqua que, au départ, quatre frères s’étaient associés pour l’exploitation de ce car-wash. Au fil du temps, il n’en reste qu’un seul à Nivelles.

Le jour du contrôle, un jeune avait présenté un document attestant d’une demande d’aide sociale que l’exploitant avait considéré comme un document correct. Une incompréhension ou une négligence qui serait très lourde de conséquence si le tribunal venait à accéder à la demande.

"Mon client a compris le message", considéra-t-il en plaidant le sursis pour l’amende et une sentence moins sévère que l’interdiction d’exploiter.

Le président vola quelque peu au secours du prévenu en évoquant la possibilité d’un sursis probatoire pour l’interdiction.

Le tribunal l’a condamné à une amende de 6 000 € et à l’interdiction professionnelle requise, deux peines assorties du sursis probatoire basé sur l’obligation de suivre une formation en gestion d’entreprise.