Braine-le-Château : rétropédalage dans le dossier de la nouvelle école de Wauthier-Braine

Francis Brancart, échevin de l’Enseignement et des Infrastructures: "Nous espérons prendre une sécurité en augmentant le montant de 300 000 €. A priori, l’offre la moins chère que nous avions reçue rentrait dans le budget prévu, mais nous nous sommes aperçus qu’ils avaient oublié certains postes. La nouvelle offre sera donc plus chère que l’offre déposée".

Du côté de l’opposition, Anne Dorselaer s’inquiète: "Nous bénéficions d’un subside pour ces travaux. N’allons-nous pas dépasser un plafond et donc perdre c subside ?" L’échevin se veut rassurant: "Nous bénéficions effectivement d’un subside de 80 000 €. C’est un montant fixe. Nous devons avoir une discussion avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais celle-ci semble favorable. Certaines des dépenses ne sont pas prises en compte dans le calcul et nous avons des impositions très sévères, car c’est un projet soutenu par l’Europe. Par exemple, nous devons aller au-delà des normes Q-ZEN standards et prouver que nous allons réaliser plus de 50% d’économies d’énergie. Nous devons rester positifs. Il faut de toute façon faire quelque chose, car l’école vieillit très mal. Actuellement nous posons des rustines un peu partout, mais nous ne pourrons plus garder très longtemps ce bâtiment".

Lors du conseil communal de ce 26 juillet, l’assemblée a approuvé la demande expresse de réformation de la MB2 introduite par le collège communal.