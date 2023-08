Le personnel du Delhaize du Shopping Center de Nivelles espérait être épargné

"Quand ils ont annoncé leur intention de franchiser tous les magasins, on a eu un premier choc parce que personne ne pensait que la direction allait faire ça, confirme sur place une travailleuse désireuse de garder l’anonymat. Et depuis, nous espérions que ça n’arriverait pas, parce qu’on a vraiment peur de perdre nos avantages. Quand nous avons eu des échos selon lesquels certains repreneurs faisaient marche arrière après des contacts avec Delhaize, on espérait être épargnés. Mais voilà, avec l’annonce de ce lundi, on ne sait vraiment pas à quelle sauce nous allons être mangés."

Voilà pourquoi dès que cette information a circulé, lundi en début de matinée, le personnel nivellois a débrayé et les volets du magasin ont été fermés. Sur place, le permanent FGTB Pascal Strubbe confirmait le choc pour les travailleurs… et les importantes craintes pour l’avenir.

"Il suffit de comparer la composition du personnel d’un AD Delhaize, avec le nombre d’étudiants et de CDD, et les emplois de qualité que fournissait jusqu’à aujourd’hui un magasin intégré comme celui-ci, commentait le syndicaliste. Une partie de ces emplois de qualité vont inévitablement passer à la trappe dans un magasin franchisé. Nous exigeons que Delhaize fasse marche arrière. Est-ce réaliste ? Nous sommes décidés à aller jusqu’au bout: celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Derrière ce qui se passe chez Delhaize se joue tout le détricotage du secteur du commerce…"

Une travailleuse employée depuis six ans au sein du Delhaize de Nivelles tentait de s’accrocher lundi à un petit espoir. Le repreneur pressenti gérant déjà plusieurs AD Delhaize, elle se disait que peut-être, puisqu’il connaît bien le secteur et a de l’expérience, certains acquis pourraient malgré tout être conservés. Mais d’un autre côté, alors que le magasin aclot est intégré dans une galerie commerciale et reste aujourd’hui fermé le dimanche et les jours fériés, il est loin d’être sûr que cette situation fasse les affaires d’un gérant indépendant…

"En réalité, aujourd’hui, on ne sait rien de notre avenir, concède-t-elle. Je crains quand même qu’une marche arrière de Delhaize ne soit pas possible, même si nous l’espérons tous… Il faudrait alors discuter du maintien des acquis au cas par cas, pour chaque repreneur. C’est l’incertitude totale, après déjà cinq mois d’incertitude: ça devient insupportable. J’ai des enfants, une maison et une voiture à payer… On construit sa vie en fonction de son salaire et ce qui se passe aujourd’hui me fait très peur."