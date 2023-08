Tubize : 10 nichoirs pour accueillir les martinets à Oisquercq

"L’endroit n’est pas anodin, puisque des martinets nichent déjà dans le clocher de l’église, explique la société. Le poste d’Elia se situe également sur leur endroit de passage et non loin d’une réserve naturelle." Les responsables ont donc profité de ce chantier de renouvellement du poste haute tension arrivé en fin de vie pour faire d’une pierre deux coups. Les installations électriques se trouveront à l’intérieur du bâtiment, ce qui ne risque donc pas de gêner les oiseaux, quand tous les travaux seront terminés, début 2025.

"Le martinet, souvent associé au début de la saison d’été, vit en moyenne sept ans. Il séjourne neuf mois par an en Afrique subsaharienne, plus précisément entre le bassin du Congo et de l’Afrique du Sud. À partir de sa deuxième et sa troisième année de vie, il migre dans nos contrées pour s’y reprendre. Il se met alors en quête d’une cavité pour installer son nid: corniches, dessous de gouttières, dessous d’appuis de fenêtres, trous de ventilation, etc."

Sauf que ces cavités disparaissent peu à peu avec la construction de bâtiments nettement mieux isolés. "Ce qui rend la recherche d’une cavité particulièrement difficile pour nos amis volants. Il est dès lors important d’intégrer l’aménagement des nichoirs dans les plans de rénovation et de construction des bâtiments."

Si l’initiative semble bien préparée, c’est grâce à la collaboration nouée entre l’entreprise et les spécialistes du groupe de travail "Martinets" de l’association Natagora, actif depuis 2010 à la fois en Wallonie et à Bruxelles.

Aujourd’hui, le bâtiment est déjà construit et les nichoirs sont prêts à abriter les martinets, en attendant les installations électriques. La période de reproduction en Belgique s’étend habituellement de mai à début août, des petits pourraient donc déjà voir le jour cet été. Ils passeront ensuite cinq à six semaines dans le nid, avant de s’envoler pour des contrées plus chaudes que les nôtres.