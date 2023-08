Série d’été (5/7) | Brabant wallon, terre de... politiques: Bien avant Charles Michel, le Nivellois Jules de Burlet fut Premier ministre

La politique le tente. En 1872, il est élu au conseil communal de Nivelles et, immédiatement, proposé à la fonction mayorale. Il gardera ce mandat jusqu’en 1891, soit pendant dix-neuf ans. Sa mandature est marquée par le développement des quartiers du Cura et de la gare de Nivelles-Est, l’élargissement de la route reliant Nivelles à Braine-le-Comte, le pavage de la Grand-Place et, surtout, l’acquisition par la Ville des sources de Clarisse, assurant aux Aclots le volume d’eau suffisant à leur consommation.

Ministre sans être parlementaire

Populaire bien au-delà de Nivelles, il est, en 1884, appelé par le parti catholique à se présenter aux élections législatives. Sa première candidature est un succès. Il est élu haut la main. Quatre ans plus tard, il subit toutefois son premier échec. Il n’est pas réélu. Et c’est en qualité de non-parlementaire qu’il devient, en 1891, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement d’Auguste Beernaert. Son travail est apprécié. Il redevient député dès 1892.

Au gouvernement, Beernaert le considère comme son bras droit. Attentif aux classes laborieuses, il créa le ministère du Travail. Et, lorsqu’en 1894, Auguste Beernaert, devant le refus de sa propre majorité d’accepter le principe de la représentation proportionnelle, présenta sa démission au roi Léopold II, c’est tout naturellement que ce dernier offrit à Jules de Burlet la présidence du nouveau cabinet gouvernemental.

À la base du suffrage universel

Faisant face aux manifestations qui secouaient le pays, le Nivellois va s’atteler à organiser les premières élections au suffrage universel tempéré par le vote plural. Il en sera d’ailleurs la victime, n’étant pas réélu direct mais désigné sénateur provincial.

Le 19 décembre 1895, il est victime d’un malaise en pleine Chambre des Représentants. Et, le 25 février 1896, épuisé, il se décide à quitter ses fonctions.

Il va alors accepter une fonction d’ambassadeur à Lisbonne, espérant que le climat plus doux du Portugal rétablira sa santé. Mais le mal était bien ancré en son corps. En février 1897, se sachant perdu, Jules de Burlet prit la décision de rentrer au pays. Il voulait revoir sa ville. Le malade fut transporté dans un wagon-lit spécial. Arrivé à Nivelles le dernier jour de février, il rendit l’âme le lendemain. Il n’avait que 52 ans.

Albert Goblet a lui aussi présidé le gouvernement belge

Charles Michel et Jules de Burlet ne sont pas les seuls Brabançons wallons à avoir présidé un gouvernement belge. Bien avant eux, le général Albert Goblet reçut cette mission.

Bien que né à Tournai, le 26 mai 1790 et député de Bruxelles, puis du Hainaut, c’est à Court-Saint-Étienne que l’on conserve le souvenir d’Albert Goblet, devenu par la suite comte d’Alviella. Un buste et un monument en témoignent. L’homme y avait acquis un domaine, qu’il ne cessa d’étendre.

Polytechnicien, il commence sa carrière militaire dans l’armée de Napoléon, mais en février 1815, il rejoint l’armée toute fraîche de Guillaume Ier des Pays-Bas et combat en ses rangs à Waterloo. Lors de la Révolution de 1830, alors que Guillaume Ier l’invite à rejoindre ses troupes à Anvers, c’est vers Bruxelles qu’il se dirige pour prendre place aux côtés des révolutionnaires.

Il en sera récompensé par le gouvernement provisoire qui le chargera d’organiser la Défense nationale. Quelques mois plus tard, il sera nommé ministre de la Guerre dans le premier gouvernement du régent Surlet de Chokier. Visiblement bien en cour, il est appelé à former un nouveau gouvernement.

Le lieutenant-général Albert Goblet, comte d’Alviella, décède le 5 mai 1873 à l’âge de 83 ans et est enterré dans le cimetière de son village d’adoption. Quatorze ans plus tard, sa dépouille sera transférée sous l’impressionnant mausolée familial érigé par l’un de ses petits-fils.

Émile de Lalieux défendait le suffrage universel

Né à Nivelles, le 25 novembre 1862, Émile de Lalieux s’illustre comme défenseur du droit de vote pour tous. Il a créé, dès 1889, la Ligue des capacitaires, plaidant en faveur d’un suffrage universel tempéré par le vote plural. Pour défendre sa position, il s’investit dans la vie politique aclote. Il devient bourgmestre en 1895.

L’homme est, avec son épouse Marie Simonis, partout où il y a du bien à réaliser, des misères à soulager, des bonnes volontés à réconforter ou à encourager. Et la guerre ne va pas freiner son altruisme. Ainsi, il est arrêté, le 3 avril 1915, pour avoir, en sa qualité de bourgmestre, distribué des secours financiers aux cheminots nivellois qui refusaient de travailler pour l’ennemi.

Les Allemands vont d’abord l’incarcérer, quatre mois durant, à la prison de Nivelles, avant de le déporter outre-Rhin. Il va y contracter une grave maladie. Transféré en Suisse, pour y être soigné, mais interdit de retour en Belgique, il va y rendre l’âme, le 7 septembre 1918, deux mois avant l’Armistice.

Auguste Lambermont, "mousquetaire" de Léopold II

C’est dans le petit hameau de Rofessart, dépendant de Limelette, que François-Auguste Lambermont vit le jour, le 25 mars 1819.

Après s’être engagé dans l’armée espagnole, il achève ses études de droit et fait, en 1842, son entrée au ministère des Affaires étrangères. Il va y rester… 63 ans !

Polyglotte, habile négociateur, il va organiser les relations commerciales de la toute jeune Belgique avec la plupart des pays européens. Sa plus grande réussite fut l’obtention de la levée du droit de péage sur l’Escaut, imposé par les Pays-Bas depuis 1839, ce qui va permettre au port d’Anvers de se développer.

Aux côtés d’Alexis Brialmont et d’Émile Banning, il est l’un des trois "mousquetaires du roi" Leopold II.

Nommé ministre d’État, sans jamais avoir été politisé, Auguste Lambermont ne s’est offert qu’un seul luxe, une gare à Profondsart, lui permettant de rejoindre, le dimanche, sa résidence de campagne à Rofessart.

Jean-Charles Snoy et d’Oppuers a signé le Traité de Rome

Chez les Snoy, il est de tradition de faire de la politique. Depuis l’Indépendance belge, on ne compte plus les membres de la famille ophinoise à avoir siégé au Parlement. Il y a eu Idesbald, Charles, Georges, Thierry et, récemment, Thérèse. Mais le seul qui s’est retrouvé dans un gouvernement, c’est Jean-Charles Snoy et d’Oppuers.

Candidat en philosophie et lettres, docteur en droit, docteur en philosophie thomiste de l’Université catholique de Louvain, il poursuit ses études à Harvard avant de défendre une thèse de doctorat en sciences économiques sur la politique douanière américaine. Il y critique vigoureusement les lois protectionnistes américaines et y prône la libération des échanges internationaux afin de résoudre l’importante crise économique que vit le monde à cette époque.

Mais il a déjà en tête l’idée d’une union douanière entre la Belgique et les Pays-Bas. Il a, avant tout le monde, imaginé le Benelux.

Châtelain de Bois-Seigneur-Isaac, Jean-Charles Snoy et d’Oppuers doit abandonner l’idée d’une carrière universitaire à laquelle il se destinait pour rejoindre le secteur bancaire. Il y est remarqué par le ministre Albert-Édouard Janssen, qui en fait son secrétaire particulier et l’initie aux négociations internationales.

Après-guerre, il est amené à travailler au redressement économique de la Belgique. Il est ainsi à la manœuvre pour mettre en place, sur le plan économique, le Benelux. Il siège dans les instances de l’Organisation européenne de coopération économique et assiste ses ministres dans bien des négociations. Il devient aussi l’un des plus fervents zélateurs d’une zone de libre-échange en Europe. Et lorsque, en juin 1955, à la Conférence de Messine, se discute l’établissement d’un marché commun et d’une communauté de l’énergie atomique, il est un expert écouté. Il va ainsi être désigné pour diriger la délégation belge devant négocier le Traité de Rome. C’est à ce titre que, le 25 mars 1957, il signera, aux côtés de Paul-Henri Spaak, ce traité historique pour l’Europe.

