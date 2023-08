Brabant wallon : la Chambre du commerce et d’industrie à la découverte des confréries de Villers, Wavre, Nivelles et Jodoigne

L’idée est de faire découvrir et de mettre en valeur des endroits et des activités en Brabant wallon, tout en nouant des relations utiles pour des contacts "business" ultérieurs… "Networker autrement", résument les responsables.

Cette année, les initiations prendront davantage la forme de dégustations puisque le thème retenu concerne les confréries gastronomiques du Brabant wallon. Quatre rendez-vous sont fixés durant le mois d’août pour faire connaissance avec les activités des confrères et les produits qu’ils défendent. Ces rencontres sont ouvertes tant aux membres de la CCIBW qu’aux non-membres: les informations et les tarifs sont repris sur le site internet de l’association, à l’adresse www.ccibw.be/evenements.

Le premier de ces Apéros de l’été aura lieu à la microbrasserie des Hostieux Moines de l’abbaye de Villers-la-Ville, ce jeudi 10 août, de 18h à 21 h. L’occasion d’évoquer l’histoire de l’abbaye et aussi celle de l’implantation de cette microbrasserie par la confrérie villersoise, qui organise régulièrement des visites de ses installations où six bières sont actuellement brassées.

Les Hostieux Moines, qui sont une trentaine, ont obtenu le soutien de la Région wallonne et de la Province pour faire renaître sur place une activité brassicole. Celle-ci faisait évidemment partie des traditions de l’abbaye, mais cette activité s’était éteinte depuis plus de 200 ans.

En plus de leurs bières, les Hostieux Moines proposent aussi un "pain des moines" aux 13 céréales, et un saucisson de porc piétrain qui est affiné avec deux de leurs bières, la Ténébreuse et la Lumineuse.

Wavre, Nivelles et Jodoigne, après Villers

Le rendez-vous suivant aura lieu à Wavre pour aller à la rencontre de la Confrérie du cras stoffé, le 17 août en soirée. Puis une semaine plus tard, la CCIBW sera à Nivelles où il sera évidemment question de tarte al djote, mais aussi de quelques secrets. En effet, la Consœurie des secrets de Dame Gertrude participera également à cet apéro. Enfin, le jeudi 31 août, cap sur Jodoigne avec la Confrérie de l’ordre du cochon de Piétrain.