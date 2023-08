Tirlemont : le 35e Suikerrock, avec Sean Paul et Bastille, a démarré ce vendredi et se poursuit jusqu’à dimanche

Malgré les prévisions météorologiques qui font état d’averses tout au long du week-end, l’organisation du festival de Tirlemont ne craint pas la pluie. "Nous misons sur le beau temps mais, s’il pleut malgré tout, les festivaliers peuvent s’abriter dans la zone couverte consacrée à la restauration, précise la porte-parole Nancy Milis. Il n’y a pas de risque d’inondation ou de boue en raison du sol en béton et des ponchos seront en vente sur le site."

Le rappeur belge Glints devait être le premier à se produire ce vendredi à 15 h 30 sur la scène principale. D’autres artistes néerlandophones aux styles bien différents devaient s’enchaîner par la suite, comme Merol, Goldband et Bazart. La soirée doit se terminer avec l’artiste jamaïcain Sean Paul, connu pour son tube Temperature dans les années 2000.

Bastille et Franz Ferdinand clôtureront la soirée de samedi, après les apparitions des groupes belges Arsenal et Goose. La dernière journée du festival fera la part belle aux artistes néerlandophones tels Metejoor, Bart Peeters et ses Ideale Mannen, et le DJ Regi.

Outre la scène principale, deux autres podiums seront à découvrir sur la Bietenplein: The Cube, dédié à la musique électronique, et The Palace, une tente en miroir dans lequel se joueront des concerts plus intimistes.

Pour la deuxième année consécutive, le festival s’installe à côté de la sucrerie de Tirlemont, dans un décor industriel. "Nous sommes au milieu d’une usine en activité, ce qui nous rend uniques en Europe", conclut la porte-parole de l’événement.