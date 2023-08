C’est LE maillon de la chaîne des courses cyclistes à Walhain. René Mathy, secrétaire de la Royale Étoile Club Walhain (RÉCW), y organise douze épreuves par an. Depuis environ quarante ans. "Cela doit faire environ 400 courses", calcule-t-il rapidement. Et pour son papa, Gilbert, 92 ans, c’est encore bien plus. C’est d’ailleurs ce dernier qui a donné le virus du vélo à son fils René, 64 ans – qui a aussi une sœur, Françoise, trois ans plus jeune. "Papa était un bon coureur amateur mais avec le service militaire, il a dû mettre ça de côté, raconte René. Moi ? J’ai essayé de rouler un peu mais ça n’était pas terrible (rires) !"

Du monde au bord de la route. Il en allait ainsi, jadis, lors des courses à Walhain. Ici le GP Léon Robert en 1986.

Père et fils ont toutefois ce point commun, celui d’avoir toujours été dans l’organisation des courses. Gilbert est d’ailleurs devenu président du club en 1975 en remplacement de Fernand Vleminckx. René, lui, a endossé officiellement, en 1982, cette fonction de secrétaire qu’il occupe toujours actuellement. Une passion bien plus qu’un devoir évidemment. Même si le cyclisme régional a moins le vent dans le dos de nos jours. "À plusieurs égards. D’abord, le succès populaire est bien moindre aujourd’hui. Avant, il y avait des centaines de spectateurs au bord des routes. Les gens sortaient pour voir les courses, se rencontrer, boire un verre. Cela a changé petit à petit. Cela n’est pas propre au sport. De manière générale, dans les villages, tout s’est un peu perdu. Walhain est devenu, comme d’autres, une ville un peu dortoir, les gens sortent moins et il y a moins de lieu de convivialité qu’auparavant. Même si je dois dire qu’il subsiste un bel esprit festif et associatif ici. Au-delà de ça, organiser les courses, c’est du travail administratif en amont de chaque course. Puis, il faut sécuriser les voiries, en sachant qu’insidieusement, les communes rurales se densifient et qu’avec les nouveaux quartiers qui poussent, il y a davantage de routes à sécuriser et donc de signaleurs à trouver pour les courses, alors qu’il y a de moins en moins de gens motivés."

L’équation n’est donc pas simple à résoudre. Sans compter qu’il reste des choses à faire après. Ainsi, les lendemains de course, vous croiserez souvent René ranger les dernières barrières ou ramasser les déchets jetés par les coureurs dans les talus.

Qu’on ne s’y méprenne pas, la passion est intacte. Véritable encyclopédie du vélo régional, René Mathy a une flopée d’anecdotes à raconter. Il nous en livre une: "En 1992, on organisait une course pour débutants. Il y avait, au départ, un gamin issu d’une famille peu aisée et qui s’était tristement fait recaler d’une compétition à Perwez parce que son vélo n’était pas en règle. Il est donc arrivé ce jour-là, chez nous, avec ses moyens qui étaient ce qu’ils étaient… Et il a gagné. J’ai été fort touché parce que je savais que ce jeune gaillard voulait vraiment rouler à vélo et à force d’abnégation, il y est parvenu. Humainement, c’était chouette et c’est une belle preuve que le sport a un grand rôle social à jouer."

Un dévoué mais pas que pour le vélo

Très attaché à sa commune, heureux de la faire vivre et l’animer sportivement avec les courses de l’ECW, René Mathy ne limite pas son implication à la petite reine. "Avec le club, on aide pour les joggings organisés à Walhain. Je fais aussi partie de l’ASBL Les Amis du Vieux Château, qui s’occupe de la conservation du Vieux Château. C’est un véritable joyau de notre patrimoine, qui a longtemps été à l’abandon. Le voir être remis en valeur aujourd’hui fait vraiment plaisir. J’aime aller donner un coup de main à droite, à gauche quand c’est nécessaire. J’ai aussi tenu longtemps la bibliothèque à Tourinnes, ou contribué à l’embellissement de la voirie en plantant des arbres entre Sart et Walhain. Début des années 80, on avait aussi nettoyé la petite place de rue de la Culée, avec mon cousin Gilbert Moureau pour la rendre plus accueillante. Pourquoi ? J’ai toujours pensé que si d’une course cycliste il ne reste que les résultats dans le journal, le paysage d’un village, lui, subsiste et marque les esprits dans le temps. Alors si je peux être un maillon de la chaîne pour contribuer à cela aussi, tant mieux."

Vous savez quoi ? Mardi soir, on l’a croisé. Il rentrait d’avoir donné un coup de main au démontage des Moissons de l’amitié. Sacré, René !