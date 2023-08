Court-Saint-Étienne : on vend les tout derniers exemplaires des livres de Michel Duboisdenghien

Michel Duboisdenghien est décédé en 1997 à l’âge de 56 ans. Il était très attaché à sa commune, Court-Saint-Étienne, où il fut conseiller communal et où il fut également l’un des fondateurs de Radio Stéphanie, une radio locale. Il a évoqué l’histoire de Court-Saint-Étienne dans trois livres et depuis quelques jours, les derniers exemplaires de ces livres sont mis en vente à la libraire White Night, avenue de Wisterzée à Court-Saint-Étienne: Derrière chez moi, Ciel orange: Henricot… une usine, une école et Le château de Wisterzée: du notaire au gouverneur. Le premier est vendu 20 €, les deux autres sont vendus ensemble pour 20 € également.