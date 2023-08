Beauvechain: trombes d’eau et bourrasques sur les villages

Ce sont des trombes d’eau mêlées de bourrasques qui se sont abattues ce jeudi, vers 8h du matin, sur les villages de La Bruyère, Hamme-Mille et Tourinnes-la-Grosse. La mini tempête a duré moins de 10 minutes, mais elle a inondé les rues voisines de la base militaire et a déraciné un saule sur la sente artistique qui, à Hamme-Mille, relie la chapelle de Valduc à la rue de la Justice. La bourgmestre de Beauvechain, Carole Ghiot, a été prévenue par un habitant que l’arbre s’était couché en travers de la sente. Vers 11 h, un ouvrier communal a été dépêché sur place avec un tractopelle. Le saule qui empêchait le passage a aussitôt été tronçonné, mais d’autres branches mal en point, un peu plus loin, demanderaient sans doute une intervention supplémentaire.