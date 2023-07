Chaumont-Gixtoux: pompiers et enquêteurs poursuivent les investigations après l’incendie du Delhaize

Plusieurs pompiers, policiers des services judiciaires et experts ont travaillé samedi sur les lieux de l’important incendie qui a ravagé, dans la nuit de mercredi à jeudi, les bâtiments en bois où étaient installés le magasin AD Delhaize, les locaux administratifs des établissements Hoslet et du constructeur T.Palm, ainsi que les installations du Fitness Village et d’un centre de beauté.

Un service de gardiennage est également mobilisé pour éviter toute intrusion sur le site.

"L’incendie a été complètement maîtrisé, mais le feu couve encore sous certains décombres. Nous restons donc présents sur le site en prévention. Nous devrions y rester encore plusieurs jours", a expliqué samedi un porte-parole de la zone de secours du Brabant wallon à Belga.

Sur le plan judiciaire, de fortes présomptions existent quant au caractère criminel de l’incendie. Le parquet du Brabant wallon a dès lors saisi une juge d’instruction du chef d’incendie volontaire avec deux circonstances aggravantes, la nuit et avec présomption de présence humaine.