C’est parti pour les Moissons de l’amitié à Walhain, ce week-end

Mélanie Haubruge, capitaine de l’équipe de Walhain: "On ne se rend pas compte de ce que les jeux apportent aux gens. Il y a un esprit très festif, les gens sont là pour s’amuser, rire et s’entraîner ensemble. Les voisins s’entraident pour confectionner les costumes, mettre en place les décorations. C’est l’esprit villageois à l’ancienne. Cette année nous allons innover avec les jeux du podium mais je n’en dis pas plus, c’est une surprise…"

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que tout le village de Walhain a bossé dur pour être prêt et le programme sera costaud. Cela a déjà démarré ce jeudi avec la soirée d’ouverture, en présence des huit équipes.

Ce vendredi, le rendez-vous est fixé dès 18h pour les jeux intellectuels et le show des équipes. Le quiz musical suivra samedi soir et sera ouvert au public sur inscription. Dimanche, à partir de 10h dimanche, ce sera le traditionnel défilé des chars, suivi des jeux sportifs.

À noter la présence d’un bar à bières locales et d’un snacking ouverts durant toutes les activités (infos et réservations: 010 65 66 03).