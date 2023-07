Chastre : un budget participatif… pour les jeunes

"Nous allons tirer au sort un jeune par village, a expliqué Christine Brison (Écolo), échevine de la Participation citoyenne, ce mardi 25 juillet au conseil communal. Le but est d’avoir un groupe de 14 jeunes, âgés de 16 à 18 ans en date du 27 septembre. Il y aura deux représentants pour chacun des sept villages de la commune, un maximum de 60% des membres du même sexe et une présence des habitants des logements sociaux."

Au total, 338 Chastrois sont susceptibles d’être contactés, via un courrier, pour participer à cette première édition du budget participatif. Dans la liste des jeunes de chacun des villages, une première personne est tirée au sort, la quatrième qui la suit dans la liste, la huitième, la douzième et ainsi de suite seront ses suppléants. "On a opté pour ce système, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui participent. Ici, un jeune pourrait accepter la mission grâce à cette sollicitation."

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le plan de cohésion sociale (PCS), l’ASBL La Voix est libre, ainsi que la Régie des quartiers et l’ASBL Carrefour J. Ensemble, ils organiseront les animations. "Les participants prendront part à 7 demi-journées pour faire le tour des villages pour analyser ce qui est déjà fait et ce qui doit être mis en place. Ils vont aussi se réunir pour définir ce qui manque, identifier les idées concrètes, en tenant compte du voisinage pour limiter les nuisances."

Le projet devra évidemment être localisé sur le territoire de Chastre et être d’intérêt général. "Les idées qui ne pourront pas être réalisées, faute de moyens, seront utilisées à d’autres occasions. On a parfois du mal à savoir ce dont les jeunes ont besoin. C’est une belle opportunité d’en savoir davantage", a commenté Thierry Champagne, bourgmestre, en charge du budget participatif.

Le courrier sera envoyé entre le 20 et le 25 août. Les jeunes sollicités auront jusqu’au 15 septembre pour répondre et ainsi participer à l’aventure s’ils le souhaitent.