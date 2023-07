28% des écoliers brabançons wallons ont déjà doublé

"En 2021-2022, le retard scolaire (NDLR: les élèves ayant doublé au minimum une fois) concernait 37,41% des élèves inscrits dans l’enseignement secondaire ordinaire, a détaillé la ministre Désir. À titre de comparaison, ce pourcentage est de 28,18% dans le Brabant wallon, 43,73% à Bruxelles, 39,21% dans le Hainaut Centre, 40,74% dans le Hainaut Sud, 26,59% à Huy-Waremme, 39,10% à Liège, 30,75% dans le Luxembourg, 36,02% à Namur, 32,69% à Verviers et 35,65% en Wallonie picarde".

De Huy-Waremme (26,59%) à Bruxelles (43,73%), on observe donc de grandes différences. Avec 28,18% d’élèves ayant déjà doublé, le Brabant wallon figure dans le bon wagon. "Ces disparités régionales sont assez clairement associées à des disparités d’ordre socio-économique, relève Caroline Désir. Trop souvent en effet, les inégalités scolaires sont malheureusement corrélées à l’indice socio-économique des élèves. Un indice faible recouvre des disparités liées à la paupérisation des familles, à la présence d’un plus grand nombre d’élèves allophones, à une maîtrise plus faible de la langue et de la culture scolaire".

Le "Pacte pour un enseignement d’excellence", entré progressivement en vigueur à partir de l’année scolaire qui vient de s’achever, vise une réduction de 50% du taux de redoublement d’ici 2030. Ses effets ne sont donc pas encore visibles, rappelle la ministre: "Afin de lutter contre l’échec et les redoublements, le Pacte pour un enseignement d’excellence prévoit le soutien et la généralisation de l’approche évolutive des difficultés d’apprentissage. Celle-ci consiste à déceler rapidement une difficulté […] et à ajuster régulièrement des stratégies de prise en charge pédagogique et didactique adaptées. Si des difficultés d’apprentissage persistent, l’intervention se modifie et l’élève bénéficie alors d’un accompagnement additionnel grâce à un suivi plus rapproché."

Le redoublement coûte 400 millions

Lutter contre le redoublement aura aussi un impact financier: "Le coût du redoublement est estimé à 400 millions€, affirme la ministre. Sans compter le coût social sous-jacent et inhérent au retard scolaire en matière d’insertion socioprofessionnelle".

"Il faut lutter contre une forme d’héritage maudit"

André Antoine s’est dit interpellé par les chiffres fournis par la ministre: "D’une région à l’autre, la différence peut dépasser 50%. Il faut lutter contre le déterminisme social, contre une forme d’héritage maudit. L’école doit rester l’ascenseur social. Mes parents n’ont pas été à l’université. Ils travaillaient dans le milieu agricole. J’ai toutefois pu étudier, tout comme mon frère. Si j’avais tenu ce raisonnement, je serais toujours sur un tracteur aujourd’hui. Ce raisonnement ne me suffit donc pas."

Le Perwézien estime, en outre, qu’il serait utile de disposer de chiffres ne se limitant pas à des provinces ou parties de province: "Il convient d’effectuer des analyses plus fines. Il faudrait aussi peut-être vérifier ces chiffres au sein d’établissements scolaires. La Belgique, à la différence de la France, ne publie pas les résultats. En France, le taux de réussite et d’échec est communiqué pour chaque établissement scolaire. En Belgique, il a toujours été admis qu’on ne pouvait rien diffuser parce que cela impliquait un jugement négatif. Dans le cadre du pilotage et de l’évaluation, il me semble au contraire que cela devrait être connu au minimum des responsables, sinon du grand public."