Les Terrasses du Château, c’est une brasserie éphémère installée sur une plateforme suspendue à 4 mètres de hauteur. La structure est réalisée en échafaudage et surplombe les douves du château de Walhain. On y profite d’un point de vue innovant et magique sur la tour et le château. Dans un esprit village et famille, le bar propose des dégustations des produits locaux et de boissons artisanales. Un espace scénique est aménagé pour les spectacles et les concerts tandis que les prairies aux alentours accueillent des jeux pour enfants, des food trucks et diverses activités culturelles et ludiques.

Après 2020, le concept se réinstalle cet été 2023 pour deux week-ends. Cela a débuté ce jeudi 21 juillet des festivités sont encore prévues ces 21, 22 et 23 juillet. Un deuxième week-end de trois jours est prévu les 25, 26 et 27 août. Dans le cadre des Estivales, événement organisé par la commune de Walhain, Les Terrasses du Château viennent compléter la programmation avec un lieu convivial, familial et bon enfant. Un lieu d’accueil, d’échanges, de bienveillance, d’encouragement culturel, de promotion patrimoniale et touristique, économique et sociale, de soutien aux acteurs locaux, un lieu magique de rassemblement et de célébration pour les énergies positives de Walhain et ses environs. En effet, le site permet aux citoyens de redécouvrir leur patrimoine et la tour du château récemment rénovée en particulier.

L’événement est organisé en partenariat avec la commune de Walhain, l’Asbl Les Amis du Château et l’Office du Tourisme.

Info et programmation : www.facebook.com/lesterrassesduchateaudeWalhain