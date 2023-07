Cette avancée technologique marque une étape importante dans le domaine de la mobilité durable. Elle démontre l’engagement de My-eScooter à promouvoir une transition performante vers des solutions de transport encore plus respectueuses de l’environnement.

My-eScooter ne joue pas dans la cour des trottinettes partagées, mais bien dans celle de la mobilité électrique au service des particuliers désireux d’acheter une trottinette pour une utilisation régulière et des entreprises. "Nous sommes conscients des défis et des critiques auxquels sont confrontés les vélos et les trottinettes électriques. En particulier en ce qui concerne la durée de vie et les performances des batteries. En plus du nombre limité de cycles de charge d’une batterie, nous constatons que la majorité des utilisateurs ne chargent pas leur trottinette pendant l’hiver. Résultat, la batterie est complètement déchargée, voire endommagée au moment où on veut la réutiliser", explique Sanjeev D’Souza, fondateur de la marque My-eScooter.

Récupérer jusqu’à 80% de la capacité initiale de la batterie

Depuis son lancement en 2017, My-eScooter a toujours innové en fonction de la réalité du terrain des utilisateurs belges. Les batteries remplaçables sur certains de ses modèles en sont la preuve. My-eScooter est déterminée à maximiser leur utilisation tout en minimisant leur impact environnemental. Le service de régénération des batteries permet de restaurer les batteries usagées en récupérant jusqu’à 80% de leur capacité initiale.

Les avantages de la régénération des batteries sont multiples : diminution de la demande de matières premières, réduction des coûts associés au remplacement des batteries, contribution à la réduction des déchets électroniques, récupération jusqu’à 80% de la capacité initiale, 30 à 40% d’économie par rapport à l’achat d’une nouvelle batterie.

À noter que le service après-vente de My-eScooter est réalisé en Belgique. "Le service de régénération des batteries de My-eScooter utilise des technologies de pointe pour évaluer, restaurer et tester les batteries. Le service est effectué en Europe afin de garantir une performance optimale et diminuer les émissions de CO2."