Le nouveau distributeur, installé place de la Vieille Taille, a été inauguré

Ce projet a été lancé suite à la fermeture des distributeurs de billets des banques et de la non-volonté des banques alentour d’installer en remplacement un distributeur avec le consortium Batopin. "C ela fait presque un an qu’une pétition a été signée par 4 000 citoyens et commerçants pour demander que soit installé à nouveau un distributeur, a expliqué la bourgmestre Patricia Lebon. Ce n’était, en effet, pas normal que les Rixensartois n’aient plus accès à leur argent liquide. De plus, cela pénalise l’économie locale. C’est pourquoi le Collège communal a décidé l’installation de celui-ci."

"Une première en Belgique"

"Il ne s’agit pas d’un distributeur financé par des banques, mais bien d’un service aux citoyens financé par la commune", a tenu à souligner d’entrée de jeu l’échevin des finances Vincent Garny, qui a porté le projet.

Avec celui de la commune flamande de Moorsele, installé également ce mercredi, ce type de distributeurs communaux est une première en Belgique, et donc forcément le premier en Wallonie. "Ce distributeur est le résultat d’une collaboration entre les citoyens, les élus communaux et l’administration communale. Nous pouvons être fiers d’avoir été pionnier en la matière", a ajouté la bourgmestre dans son discours de présentation. Patricia Lebon a également remercié ORES et Proximus pour leur participation à ce projet.

Le distributeur a été installé par l’entreprise Loomis, entreprise spécialisée dans le transport de fonds. "Depuis quelques années maintenant, Loomis a évolué et s’est fixé une nouvelle mission: celle de l’accès au cash pour les citoyens. Nous collaborons donc régulièrement dans ce cadre avec les services publics, communes ou régions, pour redynamiser les échanges au niveau local", a expliqué Fabien Farges, directeur Développement, Innovation et Diversification de Loomis, venu spécialement pour cette inauguration.

Un coût de 20 000 € par an

Ce nouveau distributeur a bien sûr un coût. "Il s’élève 20 000 euros par an, ce qui revient à 1 euro par habitant environ, a, pour sa part, déclaré l’échevin Grégory Verté. Mais des économies d’échelle se feront certainement à l’avenir."

En outre, selon Vincent Garny, d’autres communes wallonnes se penchent sur l’éventualité d’en installer un également. "Le collège communal de Courcelles nous a déjà contactés pour s’inspirer de notre dossier."

Devant être fonctionnel dès ce 19 juillet pour l’inauguration, la machine a connu quelques déboires techniques, notamment pour son écran tactile. Tout cela devrait être réparé dans les jours qui viennent, d’après les autorités communales.