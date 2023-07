Plus de 5 000 personnes pour célébrer la Fête nationale au Paradis, à Braine-l'Alleud

Mais le ciel s'est rapidement éclairci et la foule a afflué tout au long de la soirée pour profiter des diverses animations prévues ainsi que des food trucks installés sur les pelouses dominant le lac. Rançon du succès, les parkings situés à proximité ont été rapidement remplis - il était conseillé aux habitants du centre-ville de privilégier les modes doux de déplacement - et les files se sont allongées de manière assez spectaculaire devant les stands proposant de la nourriture.

Mais tout s'est passé dans une ambiance détendue et aucun incident n'a terni la fête. Entre jeux en bois, pont de singe, danse sous les lampions et initiation au tir à l'arc, un public familial a trouvé largement de quoi profiter de cette soirée conviviale, les pieds dans l'herbe à deux pas du centre-ville.

S'il reste parfois controversé malgré les fusées à bruit contenu utilisées par les professionnels à la demande de la commune, force est de constater que le spectacle pyrotechnique sur le lac attire énormément de monde. Et une nouvelle fois, il a tenu ses promesses jeudi soir en enflammant véritablement une des rives du lac.

Du rythme, des effets de lumière féeriques, des fusées qui arrachent quelques cris d'admiration ou de surprise à la foule, tout y était et l'appréciation était unanime parmi les spectateurs qui ont quitté le site après ce spectacle: la magie était bien au rendez-vous. D'autres sont restés plus tard pour l'ambiance guinguette de fin de soirée et là aussi, tout s'est bien passé jusqu'à 1 h du matin, l'heure limite "raisonnable" fixée pour la fin des festivités. "Comme il y a plusieurs entrées sur le site, il est assez difficile d'évaluer la fréquentation avec précision mais on était à plus de 5 000 personnes, confirmait le bourgmestre Vincent Scourneau vendredi matin. Et tout s'est passé sans aucun incident: le bilan est donc super positif."