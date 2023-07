Les derniers subsides sont débloqués: le stade de hockey de Wavre peut être construit et la coupe du monde pourra y être jouée

"Malgré les difficultés rencontrées suite aux inondations de juillet 2021 et à l’explosion des coûts de construction, le projet de stade de hockey à Wavre se concrétise, se réjouit le ministre dans un communiqué. Grâce aux financements complémentaires mis sur la table par l’ensemble des acteurs, en ce compris de nouveaux intervenants, pour boucler le budget, le projet a désormais la perspective concrète de devenir réalité pour accueillir la Coupe du monde de hockey en 2026."

La Ville de Wavre et sa Régie Communale Autonome (RCA), le Lara Hockey Club Wavre ASBL (Lara), l’Association Royale Belge de Hockey (ARBH) et la Ligue Francophone de Hockey (LFH) ont conçu et porté le projet de transformation du stade de football Justin Peeters en un stade dédié au hockey et dotés d’infrastructures dignes d’accueillir l’équipe nationale et la coupe du monde.

Concrètement, le stade transformé sera destiné à l’accueil de rencontres et tournois internationaux des équipes nationales de hockey, mais aussi à la mise en place d’un centre de formation pour les équipes nationales du programme BeGold de l’ARBH. Le club de hockey local, le Lara HC, pourra aussi profiter de ces installations.

En 2020, le Gouvernement wallon avait marqué son accord pour l’octroi d’une subvention de 500 000 € à titre d’avance pour désigner un bureau d’études et la Province du Brabant wallon marquait son accord pour l’octroi d’une subvention de 800 000 € pour soutenir ce projet.

En 2021, dans le cadre de la programmation des projets "Wallonie: Ambitions or", le Gouvernement wallon a également soutenu ce projet en octroyant une subvention de 3 062 260 €.

L’estimation de l’investissement au moment du dépôt de la candidature s’élevait à 5,85 millions€ HTVA. Mais la facture a sacrément gonflé depuis, à cause de la hausse du coût des matériaux mais aussi de la révision du projet au niveau de sa performance énergétique.

Il fallait maintenant trouver 9,22 millions HTVA.

"Face à cette situation, le gouvernement wallon, la Province de Brabant wallon et l’ensemble des partenaires du projet, en ce compris la Loterie Nationale, ont mis tout en œuvre pour trouver des financements complémentaires", rappelle Adrien Dolimont, toujours dans ce même communiqué.

Le Gouvernement wallon a donc validé, ce jeudi 20 juillet 2023, l’octroi d’un subside complémentaire de 412 576,68 € destiné à couvrir le solde à financer du projet.

La Province du Brabant wallon s’est également engagée à octroyer un montant supplémentaire de 200 000 €.

La RCA soumettra, quant à elle, la décision d’attribution des marchés à son CA dans le courant du mois d’août.