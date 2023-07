Cette villa somptueuse de 1.150 mètres carrés, entièrement rénovée par l’architecte Marc Corbiau en 2001, comprend, notamment, un salon de dimensions impressionnantes avec feu ouvert et piano à queue, une salle à manger aux chaises design, une bibliothèque riche de centaines de livres d’art, une piscine intérieure séparée d’une pelouse par de larges baies vitrées, un petit appartement inclus dans la villa comprend un petit salon avec kitchenette et une chambre avec salle d’eau. Le rez-de-jardin offre une piscine et une salle de sport. Une cinquième chambre et sa salle de bains s’ajoutent à ces espaces de loisirs.

Le prix de la maison, tenu secret – l’agence n’avait pas souhaité le communiquer aux journalistes – est aujourd’hui clairement affiché sur le site de Sotheby’s, relate Sudinfo. Le baron Guy Ullens en espère une somme de 7,5 millions à 10 millions d’euros.

Un motif financier?

Nicolas Ullens, fils du baron Guy Ullens, avait son geste par le contexte d’un conflit familial notamment d’ordre financier, un des mobiles également avancé par le parquet du Brabant wallon. Ses avocats Mayence et de Beco avaient tempéré dans un communiqué de presse dans lequel ils signalaient que ce n’était pas la seule cause du passage à l’acte de leur client.