ll faut mettre en avant de la mobilité active, sans faire exagérément de bruit, sans polluer…

Le travail dans ce domaine est particulièrement varié. Il peut s’agir de développer, avec ses collègues bénévoles, des réflexions théoriques sur le sujet, en partant de situations concrètes. "Nous avons ainsi, avec des étudiants de l’UCL observé le trafic sur la chaussée de Wavre au carrefour du Stampia. Nous menons régulièrement ces observations sur le terrain pour mieux comprendre les flux et les dangers."

Cela permet d’étayer ces réflexions, mais aussi de proposer des solutions concrètes par exemple à des comités de quartier ou aux autorités communales qui le sollicitent. "Cela nous procure beaucoup de satisfaction d’aider nos concitoyens, sans pour autant désirer nous retrouver sur des listes électorales. J’ai toujours refusé, préférant le travail indépendant des associations. Pourquoi ? Mon parrain, ancien agriculteur répétait chaque fois que nous rencontrions une nouvelle infrastructure routière ou un nouveau zoning “Encore des bonnes terres qui foutent le camp”. Et souvent, il continuait avec “Tu sais que maintenant c’est toute la nuit qu’on entend bruyamment la chaussée”. Ce qu’il évoquait avec ces deux réflexions étaient l’accaparement des terres et les pollutions diverses, tout cela au nom de la mobilité."

Ses inquiétudes ont trouvé de l’écho chez Denis Marion. "Cela m’a conduit à travailler sur l’aménagement du territoire et donc sur la mobilité, sur notre relation au déplacement et au temps. Par mes activités, j’ai constaté que la vitesse, la dangerosité de la circulation ou la convivialité étaient des enjeux pour la population, avant beaucoup d’autres sujets. Un simple constat: quand la vitesse diminue dans les rues d’un village, vous diminuez le bruit et la dangerosité et vous augmentez la convivialité, parce qu’il est plus agréable de se déplacer, parce que vous reconnaissez ceux que vous croisez."